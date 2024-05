Presleyho usedlosti Graceland hrozí prodej v dražbě. Problémem je spor kvůli údajnému dluhu

Sídlo krále rock-and-rollu Elvise Presleyho Graceland ve státě Tennessee se zatím nebude prodávat v dražbě. Aukce pětihektarového luxusního komplexu měla být ve čtvrtek. Presleyho vnučka ji ale nechala soudně zablokovat. Údajný dluh, kvůli kterému se má usedlost prodat, podle ní ve skutečnosti neexistuje. Dokumenty potvrzující závazek její zesnulé matky považuje za podvod. Washington 6:43 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Presleyho dům a muzeum Graceland | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Dražbu zastavil memphiský soud na návrh Riley Keoughové, vnučky Elvise Presleyho. Fond spravující zpěvákovu pozůstalost a také muzeum Graceland v Memphisu má dlužit 3,8 milionu dolarů (86,5 milionu korun), za které se měla Presleyho dcera Lisa Marie Presleyové ručit právě bývalým domovem slavného interpreta.

Umělá inteligence spoluvytvořila hologram Elvise Presleyho. Vystoupí na koncertech v Londýně i Berlíně Číst článek

Riley Keoughová po loni zesnulé Lise Marii zdědila veškerá práva i závazky a tvrdí, že matka společnosti Naussany Investments nikdy Graceland do zástavy nedala a nevydala na to žádné potvrzení.

O platnost dluhu a záruky za něj a tedy i Elvisovo muzeum teď pravděpodobně svedou právní bitvu advokáti obou stran. Společnost Naussany Investments se dosud v této záležitosti veřejně nevyjádřila.

Presley koupil Graceland v roce 1957 a žil tam až do smrti o 20 let později. Je tam také pohřben. Začátkem 80. let byl rozlehlý areál zpřístupněn veřejnosti jako muzeum, které ročně navštíví zhruba 600 tisíc lidí.