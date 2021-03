Covid rekordně snížil emise skleníkových plynů. ‚Klima to v dlouhodobých cyklech ani nepozná,‘ říká Tolasz

O rekordních sedm procent poklesly roční globální emise skleníkových plynů v důsledku protipandemických opatření. Do dlouhodobých změn klimatu se to ale nepromítne. „Stále je to zhruba 50 gigatun skleníkových plynů ročně, které do atmosféry přidáváme navíc,“ říká klimatolog Radim Tolasz. Po krizích, které utlumují průmysl, navíc emise obvykle strmě rostou. V Česku podle odhadů loni neklesly vůbec.

Předběžné výpočty produkce skleníkových plynů za rok 2020 publikovali vědci z Global Carbon Project v magazínu Nature Climate Change. Vůbec největší propad emisí zaznamenali loni během jarní vlny, a to až o 17 procent v porovnání s denními průměry stejného období roku 2019.

Takové snižování emisí skleníkových plynů ale podle Tolasze nebylo promyšlené a cílené. Vlády se snažily omezit především lidské kontakty, nikoliv znečišťování. „I proto to teď nevypadá, že by snižování pokračovalo. Klima to v dlouhodobých cyklech ani nepozná,“ dodává.

Větší relativní pokles emisí byl zaznamenán jen během druhé světové války. Poslední pokles emisí byl o 1,3 procenta, a to v roce 2009, jako důsledek finanční krize.

Právě první měsíce pandemie byly také jediné, které pozastavily životy lidí na celé planetě ve stejný okamžik. „Teď už globálním lockdownem neprocházíme. Většina světa funguje v podstatě normálně, s malými omezeními,“ říká Ondráš Přibyla, koordinátor webu Fakta o klimatu.

Emise sice loni snížili všichni největší znečišťovatelé, jenže zatímco odhady hovoří o poklesu 12 procent ve Spojených státech, 11 procent v Evropské unii a devět procent v Indii, v Číně klesly jen o 1,7 procenta. Právě průmyslová a lidnatá Čína přitom žebříček znečišťovatelů s náskokem vede, se zhruba třicetiprocentním podílem na globálních emisích.