Zahraniční politika, obrana nebo hospodářství. Merkelová a Macron podepsali Cášskou smlouvu

Soudce Kavanaugha nejspíš prošetří výbor Sněmovny reprezentantů, oznámil kongresman

Demokraté již dříve Kavanaugha obvinili, že během schvalovacího procesu v Senátu do Nejvyššího soudu lhal pod přísahou. To ale Kavanaugh, kterého do funkce navrhl prezident Donald Trump, odmítl.