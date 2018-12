Hluboký a oprávněný hněv. Macron v reakci na hnutí žlutých vest sliboval daňové úlevy i zvýšení mezd

V reakci na protesty hnutí takzvaných žlutých vest slíbil v pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron řadu opatření v hospodářské a sociální oblasti, které by měly přispět ke zlepšení situace obyvatel země. Hněv občanů, kteří vyšli do ulic, označil za hluboký a oprávněný. Zároveň odsoudil násilí na demonstracích a slíbil, že obnoví v zemi pořádek. Paříž 21:17 10. 12. 2018 (Aktualizováno: 21:43 10. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Požádám vládu a parlament, aby udělala, co je nezbytné, aby lidé mohli ze své práce od počátku příštího roku lépe žít," řekl Macron.

V projevu k národu Macron avizoval mimo jiné zvýšení minimální mzdy o sto eur měsíčně či vyjmutí důchodců, kteří dostávají méně než 2000 eur měsíčně (52 000 Kč), ze zvýšení sociálních odvodů. Dosud se výjimka týkala jen důchodců s příjmem pod 1200 eur. Odměna zaměstnanců za přesčasy by neměla podle Macrona od ledna podléhat zdanění.

Zaměstnavatelé, kteří si to mohou dovolit, by měli podle prezidenta přispět k řešení napjaté situace a vyplatit svým zaměstnancům na konci roku prémii. Přislíbil, že by takovou mimořádnou výplatu stát nezatížil žádnými daněmi ani odvody.

Macron zároveň odmítl znovu zavést takzvanou solidární daň z bohatství (ISF), kterou vláda zrušila na počátku tohoto roku. Opatření prezident v projevu z Elysejského paláce označil za „hospodářský a sociální výjimečný stav“.

Debaty s městy i nevoliči

„Aby se nám dařilo, musíme se semknout a řešit všechny zásadní otázky národa,“ uvedl Macron. Jako součást debat, které by měly přinést řešení současných problémů, se prezident hodlá scházet se starosty města a obcí „region po regionu“. Do debaty by se podle něj měli zapojit i lidé mimo politické strany a slyšet by měl být i hlas nevoličů.

Prezident přiznal, že ví, že svými poznámkami některé protestující zranil. „Přijímám svou část zodpovědnosti,“ řekl s odkazem na situaci v zemi.

Macron hněv Francouzů označil za hluboký a oprávněný, nikoho ale podle něj neopravňuje k násilí. Pořádek hodlá prezident obnovit všemi prostředky.

Ministr vnitra Christophe Castaner po Macronově projevu na twitteru napsal, že prezident „porozuměl hněvu“. „Jeho odpověď je jasná a silná. Nyní musí násilí přestat a musí se vrátit klid,“ napsal. Podle něj nastal čas na „občanský mír a republikánský dialog.“

Le Président a entendu la colère. Sa réponse est claire et forte. A présent, la violence doit cesser et le calme revenir. Place à la paix civile et au dialogue républicain pour bâtir ensemble notre avenir. — Christophe Castaner (@CCastaner) 10. prosince 2018

Pondělní projev byl prvním veřejným vystoupení francouzského prezidenta za více než týden. Reagoval jím na protesty takzvaných žlutých vest, kterým se nelíbí růst životních nákladů i některé plánované reformy francouzské vlády.

V sobotu 8. prosince se na protestech sešlo 136 000 lidí. Podle aktuální bilance policie od 17. listopadu v souvislosti s protesty žlutých vest zadržela už 4500 osob. Čtyři tisíce z nich skončily ve vazbě.