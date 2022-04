‚Lidé dali jasně najevo, že jsou Francouzi a Evropané zároveň.‘ Macronovi příznivci slavili na Martově poli

Těžko mohl Emmanuel Macron uspořádat svůj volební večer na lepším místě. Se svými podporovateli se totiž setkal přímo v pařížském parku Martovo pole s výhledem na Eiffelovu věž.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vypadaly oslavy na Martově poli? S příznivci prezidenta Emmanuela Macrona natáčel Martin Balucha

A pod ní se vzedmula modro-bílo-červená vlna. Lidé tady mávají francouzskými vlajkami, ale také vlajkami Evropské unie. Někteří tancují.

Tancují tady Dalila a Severine. Jsou nadšené, křičí.

„Evropa bez Francie a Francie bez Evropy to by prostě nešlo. Kdyby zvítězila Marine Le Penová, tak by to byla katastrofa. Lidé dali jasně najevo, že jsou Francouzi a Evropané zároveň.“

Lidé pod Eiffelovou věží skandují: „Jedna, dvě a dalších pět let navíc.“

Prezidentské volby

ve Francii Emmanuel Macron 58,55 % 41,45 % Sečteno: 100,00 % Marine Le Pen

Emmanuel Macron právě prochází parkem Martovo pole, nastupuje na unijní hymnu Ódu na radost a míří k řečnickému pultu. Říká, že už není prezidentským kandidátem, ale že je prezidentem všech.

Projev prezidenta Macrona poslouchal i Michel. Je mu 66 let. Je spokojený s tím, že je Macron znovu zvolený prezidentem, protože to je proevropský prezident, proevropský kandidát.

Adrianovi je dvacet let, studuje v Paříži práva a je přesvědčen, že Emmanuel Macron je jediným prezidentským kandidátem, který dokáže rozdělenou Francii zase spojit a že dokáže prosadit reformy, které uváděl ve svém programu. Například reformu důchodů.

Reportáž ze štábu poražené Marine Le Penové si můžete přečíst nebo poslechnout ZDE.

Potvrzené výsledky Francouzské prezidentské volby, první kolo 1. Emmanuel Macron 27,82 % 2. Marine Le Penová 23,21 % 3. Jean-Luc Mélenchon 21,92 % 4. Éric Zemmour 7,07 % 5. Valérie Pécresseová 4,77 % 6. Yannick Jadot 4,62 % 7. Jean Lassalle 3,14 % 8. Fabien Roussel 2,29 % 9. Nicolas Dupont-Aignan 2,07 % 10. Anne Hidalgová 1,75 % 11. Philippe Poutou 0,77 % 12. Nathalie Arthaudová 0,56 %