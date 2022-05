‚Macron musí být poražen.‘ Ve Francii vzniká před parlamentními volbami levicová koalice

Ve Francii před červnovými volbami do Národního shromáždění vzniká levicová koalice, která chce být protiváhou k centristickému prezidentu Emmanuelu Macronovi. Lídrem rodící se koalice je krajně levicová strana Nepodrobená Francie (LFI) a její šéf Jean-Luc Mélenchon. V noci na středu se LFI dohodla na volebním partnerství s Komunistickou stranou Francie (PCF). Ráno potvrdila ochotu vstoupit do koalice také Socialistická strana (PS). Paříž 11:56 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii vzniká levicová koalice před červnovými volbami, jde proti Macronovi. | Foto: Gaillard Romain/Pool/ABACA | Zdroj: Reuters

Mélenchonova LFI chce vytvořit spojenectví, které by levicovým stranám zajistilo vítězství ve volbách. Pokud by koalice získala silnou pozici v parlamentu, mohla by účinně blokovat Macronovu politiku.

Jacques Rupnik: Macron bude těžko hledat spojence napravo i nalevo. I proto sází na ekologické téma Číst článek

Mélenchon v prvním kole dubnových prezidentských voleb získal 22 procent hlasů a skončil třetí, což mu zajistilo silnou vyjednávací pozici s dalšími levicovými subjekty. Prezentuje sám sebe také jako nejvhodnějšího kandidáta na příštího premiéra Francie.

„Nyní existuje rámcová dohoda mezi vyjednávacími týmy LFI a socialistů,“ řekl poslanec a jedna z hlavních tváří LFI Adrien Quatennens ve vysílání radia Franceinfo.

„Emmanuel Macron může a musí být poražen a my toho můžeme dosáhnout s většinou, která bude vládnout na základě programu odlišného od současného směřování země,“ dodal.

Další detaily dohody slíbily strany zveřejnit během dne. Proti partnerství socialistů s LFI se minulý týden postavil bývalý socialistický prezident François Hollande.

‚Jsem si vědom rozporů, budu dbát na respekt vůči každému.‘ Macron obhájil post v Elysejském paláci Číst článek

Dohoda LFI s komunisty se rovněž neobešla bez kompromisů, jejich předseda Fabien Roussel vyzval k jejímu respektování. Neshody panují zejména ohledně energetické politiky Francie a orientace na jádro, kterou PCF podporuje.

Strana LFI se již v pondělí dohodla na partnerství s největší francouzskou ekologicky orientovanou stranou Evropa Ekologie - Zelení (EELV).

První kolo voleb do francouzského Národního shromáždění se uskuteční 12. června. Kandidáti se ucházejí o hlasy voličů v jednotlivých obvodech, pro zisk mandátu je potřeba získat absolutní většinu. Pokud není v prvním kole v daném obvodu nikdo zvolen, koná se o týden později, letos tedy 19. června, kolo druhé.

Francouzská levice se před červnovými parlamentními volbami dál sjednocuje. Komunisté @PCF potvrdili spolupráci s @FranceInsoumise @JLMelenchon, který v prezidentských volbách skončil na 3.místě těsně za @MLP_officiel. Dále pokračují jednání s @partisocialiste. @Radiozurnal1 https://t.co/J0C64qL8fb — Martin Balucha (@MartinBalucha) May 3, 2022