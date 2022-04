Macron na předvolebním mítinku v Marseille mluvil o ekologii. Chce tak zaujmout mladší voliče

Emmanuel Macron uspořádal mítink tady v paláci Pharo s výhledem na starý marseillský přístav, aby přesvědčil hlavně levicové voliče. V prvním kole hlasování tady totiž jasně zvítězil krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, který Macrona před druhým kolem jasně nepodpořil.

„Měl to složité. Potýkal se s pandemií covidu, s demonstracemi žlutých vest. Teď zase řeší konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Nemyslím si, že by zapomněl na některé voliče. Je ale složité vyjít vstříc všem,“ říká Katherine, která přišla na mítink se svou mladší dcerou, která ještě nemůže volit.

Přesto si ale myslí, že je důležité, aby tady byla, když se tvoří francouzská historie. Je přesvědčená, že Emmanuel Macron je tím správným prezidentem na dalších pět let a že během toho minulého mandátu to několikrát dokázal.

Cílení na mladší voliče

Macron v Marseille mluvil hlavně o ekologii a obracel se na mladé voliče - dosud ho totiž volili spíš starší a majetnější lidé.

„Ministr, který bude mít na starosti ekologické plánování, zaručí, že Francie bude první velkou zemí, která nebude závislá na plynu, ropě a uhlí. Je to možné. A my to uděláme,“ zaznělo od účastníků na mítinku.

„Doteď o ekologii mluvil spíš méně, což mohlo některé voliče přibrzdit, aby ho volili. V Marseille ale mluvil skoro hodinu jenom o ekologii. Myslím, že pochopil, že je to jedno z klíčových témat před druhým kolem voleb,“ vysvětluje 16letá Lola. Emmanuela Macrona podporuje už od roku 2017 a jeho první volební kampaně. Sama sice hlasovat nemůže, ale prý doma přesvědčila i rodiče, aby Macrona podpořili.

Jiné podmínky

Dav v Marseille skanduje „Macron prezidentem“, lidé mávají francouzskými vlajkami. Někteří mají transparenty s nápisem „Emmanuel Macron s vámi“.

Macron tady chtěl uspořádat mítink už před měsícem, nakonec ho kvůli válce na Ukrajině zrušil. V Marseille ale pořádal svá předvolební shromáždění už před pěti lety. Tehdy mu tyto mítinky pomohly dostat se do Elysejského paláce.

Tentokrát je ale situace jiná, protože jeho náskok na nacionalistickou kandidátku Marine Le Penovou je podstatně menší než v roce 2017 a řada obyvatel není s jeho politikou spokojená.