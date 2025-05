Emoji sýrové pizzy jako znak dětské pornografie? Francouzská policie varuje před pedofilií na internetu

Emotikon kapek označuje orgasmus, obrázek misky s lžící požadavek na nahé fotografie a emotikon sýrové pizzy jako skrytý symbol pro dětskou pornografii. Francouzské úřady od konce března upozorňují na účty na TikToku, které šíří nevhodné fotografie nezletilých, sdružují pedofily a odkazují se na další kanály obchodující s dětskou pornografií. V českém prostředí se s tím zatím policie nesetkala. Paříž/Praha 6:25 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzská policie upozorňuje na pedofilní obsah pod emotikonem sýrové pizzy | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Některé účty na TikToku šíří nevhodné fotografie nezletilých, identifikované pomocí emotikonu pizzy. Pokud na takové profily narazíte, nahlaste je,“ apeluje francouzská policie ve videu z 24. března.

Podle tamních úřadů se na platformě konkrétně pod tímto emotikonem sdružují pedofilové a odkazují se na jiné kanály, kde se obchoduje s dětskou pornografií.

„Tyto účty sice ne vždy představují okamžité trestní jednání, avšak mnohé z nich slouží k nalákání uživatelů na platformy jako je Telegram, kde se obchoduje s pedokriminálními materiály,“ podotýká francouzská policie.

„Označ někoho, kdo miluje sýrovou pizzu!“ vyzývá jedno z videí. V komentářích se lidé označují a skrze anonymní profily sdílí odkazy, z nichž některé odkazují na stránky, na kterých je možné najít dětskou pornografii.

Skrytý význam ‚smajlíků‘

Označení vychází ze samotného pojmenování emotikonu. Sýrová pizza, v angličtině „cheese pizza“ se zkracuje na počáteční písmena „CP“, která se ztotožňují s počátečními písmeny pro anglické spojení „child pornography“, tedy dětská pornografie.

Na tuto formu internetového slangu upozornila začátkem roku i australská policie. V lednu vydala celostátní upozornění pro rodiče, aby chránili své děti na internetu před rizikovým obsahem a obtěžováním.

„Ze zkušenosti našich vyšetřovatelů vyplývá, že v některých situacích může například emotikon čerta znamenat, že se dítě účastní sexuálních aktivit online. Je důležité, aby rodiče a opatrovníci věděli, jaké akronymy a emotikony jejich děti používají a co mohou znamenat,“ stojí v tiskové zprávě.

„Je ale důležité podotknout, že ve většině případů to nemusí nic znamenat,“ dodávají australské úřady. Zároveň ale připomínají, že je důležité otevřeně komunikovat s dětmi o bezpečném chování na internetu.

V českém prostředí zatím takové téma úřady řešit nemusí. „Nesetkali jsme se s tím,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz tiskový mluvčí českých policistů Jakub Vinčálek.

Australská policie upozornila i na další emotikony, které mohou mít v onlinové komunikaci skrytý podtext. Kapky potu tak představují orgasmus, miska se lžící znamená žádost o poslání nahých fotek a kukuřice zase pornografii.

Na rozdíl v používání emotikonů a jejich skryté významy letos upozornila také populární série Adolescent, ve které syn jednoho z detektivů vysvětluje, že každý emotikon má svůj význam. „Tato scéna poukazuje na generační rozdíl ve vnímání a používání emotikonů. Zatímco starší generace je vnímají jako dekoraci, pro teenagery nesou emotikony zásadní sdělení,“ vysvětluje článek na serveru The Conversation.

Skryté významy emotikonů podle australské policie | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak poznat problém?

„Všichni odborníci na kyberbezpečnost dětí, psychologové nebo pediatři se shodují, že komunikace mezi dítětem a rodičem musí fungovat ještě před tím, než k jakémukoli problému dojde. Je to jediná funkční prevence,“ upozorňuje novinářka Jana Magdoňová, která se otázce kyberbezpečnosti věnuje v Českém rozhlase v pořadu Antivirus.

Rodič by se podle ní měl aktivně zajímat o to, co dítě na internetu dělá a snažit se jeho zálibám porozumět a zapojit se do nich. Zpozornět je potřeba až ve chvíli, kdy se dítěti výrazně změní nálada.

„Pokud je dítě podrážděné, má strach, náhle změní své obvyklé návyky a zvyky, straní se kamarádů nebo odmítá své koníčky. Problém může značit i náhlá změna prospěchu ve škole,“ dodává Magdoňová.

V případě, že se na internet dostanou citlivé fotky, podle ní nelze dělat téměř nic. V případě dětských materiálů je na místě se obrátit na policii.

„Setkala jsem se ale i s případy, kdy své intimní fotografie nabízejí za úplatu děti samy. Nešlo o žádné uniklé nebo ukradené materiály,“ upozorňuje.

Samotnou kapitolou jsou ale rodiče, kteří na internetu sdílejí fotografie svých dětí ve snaze se jimi „pochlubit“. „Často jim nedochází, že fotka z dovolené u moře nebo nahého batolete, jak si hraje na zahradě, může být zneužita i tímto způsobem. Sami tak své dítě ohrožují,“ vysvětluje Magdoňová.

Jako další symboly se skrytým významem zmiňuje třeba motýla, spirálu nebo třeba lízátko a jiné dětské motivy. „Emoji pizzy jsem v českém kontextu nezaznamenala, což ale vůbec neznamená, že se tu nemůže objevovat taky,“ říká.

„Není to nový fenomén a rozhodně se proti tomu nedá nijak efektivně bojovat. Jedinou možností je edukace a prevence, což je náročné, dlouhodobé a nikdy nekončící,“ uzavírá.