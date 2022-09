Vesnička Feldheim našla recept na energetickou soběstačnost. Dokáže si zajistit teplo i proud

Pro inspiraci se teď podíváme do německého Braniborska. Malá vesnička Feldheim si už několik let dokáže veškerou energii zajistit sama. Všechno tam funguje bez problémů a lidé se ani nemusí nijak omezovat. Od stálého zpravodaje Praha 21:56 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektřinu má vesnička Feldheim díky větrným elektrárnám | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

„Vedle vepřína jsme postavili bioplynovou stanici. Původně se to dělalo pro selata, aby byla v teple. Jako biomasu tam dáváme kukuřici a trochu obilného šrotu. Jde čistě jen o plodiny z okolních polí. Stanice běží automaticky a nejen, že vytápí vepřín, ale teď už i celou vesnici,“ popisuje pro Radiožurnál Siegfried Kappert, ze kterého se za poslední léta stal takový průvodce po vlastní vesnici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proud z větrníků ukládáme a pak pouštíme do elektrické sítě. Byli jsme první v celém Německu, teď se sem jezdí inspirovat mnoho lidí, vypráví Siegfried Kappert. Poslechněte si reportáž

Feldheim si totiž dokáže sám zajistit jak teplo, tak i proud. „Elektřinu máme díky větrným elektrárnám, takže jsme kompletně soběstační. Už nemusíme řešit žádné energetické koncerny, stojíme na vlastních nohou. Vybudovali jsme si vlastní síť přívodů, ke které je připojené všechno - zemědělské i obytné budovy,“ vysvětluje.

„Jako zálohu tu máme ještě výtopnu na dřevní štěpku. Ale zbytky dřeva tam pálíme, jen když přijdou velké mrazy, protože bioplyn v zimě vzniká pomaleji,“ doplňuje.

Německo si nechá dvě ze tří jaderných elektráren v rezervě, není si jisté ruským plynem Číst článek

Do Feldheimu přijíždí prakticky každý měsíc delegace z celého světa. Ze všeho nejvíc je zajímá jeden nízký pestrobarevný dům.

„Na kraji celé vesnice máme bateriové úložiště, zvenku ho krásně pomalovali místní školáci. Proud z větrníků ukládáme a pak postupně pouštíme do elektrické sítě. Byla to první taková stavba v celém Německu. A mnoho lidí se sem jezdí inspirovat.

Vedle vepřína stojí ve Feldheimu bioplynová stanice | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Feldheim má ani ne 150 obyvatel, na spotřebu celé vesnice tak stačí jediná větrná turbína. Proud ze všech ostatních se proto prodává jinam.

„Popravdě, tohle je hodně větrná oblast, protože jsme asi ve 150 metrech nad mořem. Táhne to sem hlavně ze západu - v podstatě od oceánu přes Francii. Mimochodem v Evropě je i vědecky podložené, že vítr od západu je mohutnější, než ten od východu,“ dodává Kappert.

Elektrické přímotopy, nejvyhledávanější výraz na e-shopech. Češi před zimou shání alternativy vytápění Číst článek

Podle něj se ale musí myslet ještě víc dopředu. Feldheim si tak nově buduje i stanici na výrobu vodíku.

„Potřebujeme omezit závislost na Rusku a jejich plynu, ropě i uhlí. Ale postupně budeme muset upustit od těch surovin jako takových - kvůli přírodě. Myslím, že i letos se klimatická krize celkem jasně projevila, a to nejen v Německu. Změny klimatu se léta přehlížely a teď nám to bude s každým rokem přinášet stále další škody,“ míní.

Kappert na jednu stranu vítá, že roste zájem o energetiku. Zároveň ale varuje před přílišným optimismem.

„Změnu nestihnete ze dne na den. Na to potřebujete léta, i nám to trvalo celé roky, a to jsme ani nemuseli řešit nějaké protesty, všichni byli v dobré náladě. A teď jsme na to hrdí. Elektřinu máme levnou, myslím hodně levnou, a stejně tak i vytápění,“ uzavírá Kappert.

Feldheim má ani ne 150 obyvatel, na spotřebu celé vesnice tak stačí jediná větrná turbína. Provází Siegfried Kappert | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas