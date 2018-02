'Epidemie masových vražd.' Američtí politici znovu otevírají debatu o kontrole zbraní

„Tahle epidemie masových vražd, tahle pohroma, útok za útokem, to se neděje náhodou, není to o smůle, je to důsledek naší nečinnosti,“ řekl ve středu v reakci demokratický senátor Chris Murphy.

Podotkl, že masové střílení je specifický problém Ameriky. Murphy je dlouholetým zastáncem většího omezení držení zbraní v USA. V Senátu navíc reprezentuje stát, ve kterém došlo v roce 2012 k masovému útoku na základní školu Sandy Hook, kde tehdy zemřelo 20 dětí.

„Jako rodiče mě k smrti děsí, že nebereme vážně bezpečnost našich dětí a zdá se, že to samé budou řešit mnozí rodiče v jižní Floridě. Modlíme se za rodiny, obětí,“ řekl.

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan v reakci na útok vyzval zákonodárce, aby odstranili všechny právní mezery, které duševně nemocným lidem umožňují opatřovat si zbraně.

„Jak víte, duševní zdraví je často velký problém, který způsobuje tyto tragédie,“ řekl Ryan novinářům. Zdůraznil, že je třeba zajistit, aby kdokoli, kdo je registrován s duševní nemocí, se už za žádných okolností ke zbraním nedostal.

Floridský guvernér Rick Scott ještě v den útoku na střední školu v Parklandu nařídil stáhnout na veřejných objektech vlajky na znamení smutku na půl žerdi až do pondělka. Scott o střelbě hovořil jako o „čirém peklu“, ale odmítl se nechat zavléci do debaty o kontrole zbraní. „Musíme pokračovat v diskusi, jak lidi ochránit zákonem,“ řekl.

'Pozor na unáhlené závěry'

Podobně reagoval i floridský republikánský senátor Marco Rubio, který varoval před unáhlenými závěry v debatě o zpřísnění kontroly zbraní.

Ve středu řekl, že se stále neví, jak se 19letý podezřelý Nikolas Cruz ke zbrani dostal ani další fakta. „Je třeba to zjistit, než dospějeme k unáhlenému závěru, že by tomu mohl předejít nějaký zákon,“ řekl stanici Fox News. Podle něj není vhodné, aby jeho kolegové v Senátu tento incident využili k výzvám ke zpřísnění kontroly zbraní.

Někdejší členka Sněmovny reprezentantů Gabrielle Giffordsová, která byla těžce zraněna při střelbě v roce 2011, pak například na twitteru po incidentu vyzvala politiky, aby skoncovali s „touto epidemií násilí páchaného střelnými zbraněmi“.

„Je bezpečné posílat naše děti do školy? Jsme ve svých domech a městech v bezpečí? Navzdory smutku musíme sebrat odvahu a bojovat proti strachu. Kdybych mohla nabídnout ochranu 315 Američanům, kteří jsou každý den zastřeleni, udělala bych to,“ napsala Giffordsová.

Střelba v Parklandu Střelba začala na škole Marjory Stoneman Douglas, která se nachází asi 72 kilometrů od Miami, ve středu kolem 14.30 místního času, tedy 20.30 našeho času.



Nikolas Cruz přišel ke škole s poloautomatem AR-15 a začal nejprve střílet venku krátce před koncem vyučování. Pak vešel dovnitř a prošel chodbami, které dobře znal, a střílel po studentech i učitelích. Zabil 17 lidí a zranil přes tucet dalších osob.