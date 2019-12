Blikající obrázky. Hackeři se snažili vyvolat záchvaty u epileptiků, kteří sledují twitter dobročinné nadace

„Tyto útoky se nijak neliší od situace, kdy by člověk přinesl stroboskopické světlo do společnosti lidí s epilepsií a snažil se u nich vyvolat záchvat. Tímto způsobem se útočník snaží ublížit napadeným,“ řekla The New York Times Allison Nicholová, ředitelka právního zastoupení neziskové organizace, která financuje výzkum epilepsie.

Češi budou zkoumat epilepsii v novém specializovaném centru. Pro nemocné chtějí život bez záchvatů Číst článek

Nadace ohlásila v prvním listopadovém týdnu 30 takových útoků a uvedla, že podala stížnosti u orgánů činných v trestním řízení, mimo jiné u amerického státního zastupitelství v Marylandu, kde sídlí. Není zatím jasné, kolik lidí kliklo na videa a animované obrázky (GIFy).

Kybernetické útoky, jejichž cílem je vyvolat záchvaty u osob s epilepsií, se v posledních letech rozšířily, zejména po roce 2016. V tomto roce byl zaznamenán útok Johna Rayna Rivelloa, veterána námořního sboru z Marylandu. Veterán byl obviněn z odesílání GIFů na twitteru s oslepujícím světelným stroboskopem uživateli Kurtovi Eichenwaldovi, který trpí epilepsií. Terčem se stal Eichenwald poté, co se kriticky vyjadřoval během prezidentské kampaně v roce 2016 o Donaldu Trumpovi.

Až třetině epileptiků nezabírají léky. Lékaři chtějí na specializovanou léčbu více peněz od pojišťoven Číst článek

Dva měsíce před twitterovým útokem novinář Eichenwald napsal v Newsweeku článek s názvem Jak Donald Trump podporuje útoky na novináře. Ve sloupku popsal hrozby smrti, které dostával, protože kriticky psal o Trumpovi.

Rivello měl v pondělí stanout před soudem kvůli obvinění z útoku. Slyšení však bylo odloženo na leden. Právník pana Rivella, Matthew Alford, neodpověděl na žádost o komentář, o který požádal The New York Times.