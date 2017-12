Ve Finsku zní stále častěji čeština. V rámci programu Erasmus zde studovalo na 500 českých studentů

Samostatné myšlení, vstřícnější učitelé i lepší spolupráce s firmami. To jsou podle českých vysokoškoláků studujících ve Finsku výhody tamního univerzitního vzdělávání. I proto jich do této severské země každý rok odjíždí stále více. V rámci programu Erasmus tak jen letos navštěvovalo finské fakulty na 500 studentů z České republiky. A své zkušenosti si sdělovali při vánočním setkání v Helsinkách. Helsinky 17:20 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rámci programu Erasmus jen v roku 2017 navštěvovalo finské fakulty na 500 studentů z Česka | Foto: Robert Mikoláš | Zdroj: Český rozhlas

Semestr pomalu končí, a tak si několik desítek českých vysokoškoláků má co vyprávět. Někteří studují ve finském hlavním městě, jiní v Turku, v Tampere, Jyvaskyle či Oulu. Záleží také na tom, kde mají české fakulty své partnerské vysoké školy.

Většina Finů považuje za největší hrozbu Rusko. V pohraničí to ale místní tak nevnímají Číst článek

Třeba pražská VŠE spolupracuje s AALTO University v Helsinkách, kam se přihlásila i Hanka z Prahy. „Našla jsem vhodné předměty, které se mi hodí do studia.“

Výuka je pochopitelně v angličtině. Její znalost je už automatická, a to i na českých univerzitách. Co je ale odlišné, to je, jak Hanka dodává, třeba rozdělení semestru

Finsko je pro české studenty stále populárnější a dobře si to uvědomuje i velvyslanectví ČR v Helsinkách, které zorganizovalo setkání studentů | Foto: Robert Mikoláš | Zdroj: Český rozhlas

„Tady je semestr rozdělený na dvě části a po každé z nich je týden zkouškový jenom. Člověk v rámci periody studuje méně předmětů, takže je to intenzivnější. Mně se tento způsob líbí víc, protože si pak více pamatuju,“ dodává.

Rozdělený semestr je plus

Většina kvituje i to, jakým způsobem se ve Finsku učí. „Učí tady studenty myslet, ne memorovat. Je tady mnohem lepší přístup učitelů ke studentům. Věří jim, počítají, že jsou motivovaní a dělají vše na maximum. V eseji například není minimální limit ale pouze maximální,“ svěřuje se Oskar, jehož Alma Mater je pražská ČVUT, kde studuje už 5. rokem ekonomiku a management průmyslu. Jako přínosné pak vnímá i spolupráci s firmami, kterou podporuje i stát.

Helsinkami prošel studentský průvod nezávislosti u příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatnosti Číst článek

„Potřeboval spolupracovat s nějakou firmou, tak poslal e-mail a do dvou dnů jsem měl odpověď s tím, že není problém a ať se přijde podívat, že mu rádi pomohou. U nás nevím, zda bych dostal nějakou odpověď, kdybych chtěl dělat malou seminárku s nějakou firmou,“ líčí praktické zkušenosti jednoho ze svých českých spolužáků.

I z těchto důvodů je Finsko pro české studenty stále populárnější a dobře si to uvědomuje i velvyslanectví České republiky v Helsinkách, které také setkání studentů zorganizovalo.

„Je to pro nás ohromná komunita. V jakémkoliv regionu narážíme na české studenty. Pro nás je zajímavé vědět, proč ve Finsku studují, v čem bychom se mohli my inspirovat a jakou by nám studenti mohli dát zpětnou vazbu. Začínáme tradici setkávat se studenty, nicméně dnes je díky sociálním sítím kontakt jednoduší,“ potvrzuje český velvyslanec Ivan Jukl.

Hezká příroda, málo slunce

Čechy do Finska ale láká i kvalita života a zdravé životní prostředí. A v neposlední řadě i ochota místních, pro některé možná překvapivá.

„Ochotu místních Finů jsem nečekal. Mluví se o nich jako o chladných lidech, se kterými je těžké navázat kontakt. Když ale máte nějaké trable, tak vám dost často pomůžou,“ říká student práv Honza pocházející z Prahy.

Ten ve Finsku navštěvuje vysokou školu v Turku. A tak jediné, co mu tady chybí, je prý více slunce. „Není tady moc světla. Teď slunce vychází kolem deváté a zapadá ve tři, takže je to celkem depresivní, ale jinak samá pozitiva.“

A k těm čeští studenti řadí i finskou přírodu. „Tím, že běhám hodně, jsem tady nadšená z přírody kolem. Mám tam obrovský les, který je udělaná jako park. A přestože je to les, je celý osvětlený. Nemusím se tam ani bát, hodně Finů tam jezdí na kole,“ dodává Zuzana, též studentka práv.

I proto se mnozí do Finska vracejí na další semestr, v případě doktorandského studia tu dokonce mohou působit i deset měsíců a více.