Erdogan je poprvé od puče v Evropě. Varšava a Ankara dokazují, že nejsou v izolaci, říká analytik

Turecký prezident je poprvé od odražení pokusu o převrat na státní návštěvě v členském státu Evropské unie. Recepa Tayyipa Erdogana ve Varšavě s poctami přivítal polský prezident Andrzej Duda. Při schůzce podle polského analytika Adama Balcera nejde jen o vzájemné polsko-turecké ekonomické vztahy, ale i o vzkaz západním zemím, že ani jeden ze států není v izolaci. Varšava 16:14 17. října 2017

Na Erdogana před varšavským Prezidentským palácem čekal v úterý odpoledne červený koberec. Prezident, který je kritizovaný za autoritářský způsob vládnutí, přijel prý do Polska prý hlavně vzájemné obchodní vztahy. S sebou přivezl i několik ministrů a skupinu podnikatelů.

Polsko je pro Turecko nejdůležitějším středoevropským partnerem. Společně s Rumunskem je polský trh dokonce jediným v unii, který Turecko označuje za strategický. Turci staví obchvat Varšavy a společně s Poláky a Italy i druhou linku varšavského metra.

Vstup Turecka do unie podporujeme

„Je to důležitá návštěva spojená s politickou a hospodářskou spoluprací,“ stojí v prohlášení polského prezidentského paláce. Prezident Duda na tiskové konferenci po setkání s Erdoganem také podpořil vstup Turecka do Evropské unie.

„Polsko podporovalo a podporuje snahy Turecka o vstoupení do EU,“ řekl Duda. V rozhovoru se svým tureckým protějškem prý zmínil i politickou situaci po zmařeném pokusu o převrat v červenci 2016.

Pro polský export je Turecko po USA, Rusku a Ukrajině čtvrtým nejdůležitějším trhem. Turkům jde také o polské turisty - po puči jich totiž o polovinu ubylo.

Erdoganova návštěva ale není jen snahou o zlepšení vzájemných ekonomických vztahů. Oběma zemím jde podle analytika varšavského think-tanku Wise Europa Adama Balcera o to, aby dokázaly, že nejsou izolované.

„Polská vláda chce ukázat, že má manévrovací pole a že je Polsko důležitým státem. Ukazuje Evropě, že ona má s Tureckem špatné vztahy, zatím co Polsko dobréa Polsko,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Balcer.

No pardon, byli jsme v Polsku!

Podobnou politickou motivaci jako Polsko má ale podle Balcera i Turecko. „Erdoganova cesta má posloužit jako důkaz toho, že Turecko není izolované. Je to také políček Němcům a vzkaz: No pardon, ale my jsme navštívili Varšavu!“ vysvětluje analytik think-tanku a zároveň pedagog na Varšavské univerzitě Balcer.

Polská vláda na obhajobu schůzky s Erdoganem argumentuje setkáním tureckého vůdce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, ke kterému došlo na letošním summitu G20 v Hamburku.

Ještě před cestou do Varšavy Erdogan navštívil Ukrajinu. Prezidentu Petru Porošenkovi v Kyjevě řekl, že neuznává ruskou anexi Krymu.

Za diplomatický úspěch považuje Varšava červencovou návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se účastnil summitu zemí projektu „Trojmoří“ – polského pokusu o vytvoření skupiny východoevropských států nacházejících se mezi Baltem k Černým mořem a Jadranem.