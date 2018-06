Erdogan si bude moci řídit stát jako firmu, říká novinářka Tereza Engelová

Turecko po volebním vítězství prezidenta Erdogana vstupuje do prezidentského systému. Podle novinářky a odbornice na Turecko Terezy Engelové opozice nedokázala přesvědčit větší část Turků o tom, že by byla schopná vládnout. Jaké změny čeká Turecko? A stane se Erdogan diktátorem? 20 minut Radiožurnálu Praha 21:26 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Prezident Erdogan měl slabší kampaň než v roce 2015, byla tam cítit únava, z projevů to vypadalo, že nemá voličům co nabídnout,“ charakterizuje Engelová s tím, že pro opozici je výsledek voleb velký šok.

Připomíná také, že Erdogan nyní bude mít velké pravomoci srovnatelné s posledními sultány osmanské říše, bude moci podepisovat nejrůznější dekrety, které nebudou potřebovat schválení v parlamentu, bude si moci vybírat své vlastní lidi do vlády. Sekularismus si ale Turci vzít nenechají.

„Může to znamenat to, že si bude řídit stát jako firmu,“ vysvětluje novinářka. Vyústění podle ní může být dvojí: buď se Turecko propadne do totality, nebo prezident udělá ekonomické změny a parlament ho nebude zdržovat v tom, aby zemi řídil.

„V to doufá řada jeho voličů, proto jeho vítězství bylo relativně drtivé. Lidé mají ekonomické problémy, potřebuje zvednout padající liru, změnit inflaci, aby se zahraniční investoři vrátili,“ uzavírá Engelová s tím, že Turkové mají pocit, že Erdogan je silný lídr, který dělá jejich zemi dobré jméno.