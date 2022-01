Pokuta pro prezidentského kandidáta. Zemmour musí zaplatit deset tisíc eur za nenávistné komentáře

Pokuta 10 tisíc eur, tedy v přepočtu více než 240 tisíc korun, za nenávistné komentáře a podněcování k rasové nenávisti uložil trestní soud v Paříži prezidentskému kandidátovi Ériku Zemmourovi. V září 2020 totiž ještě coby novinář popsal nezletilé migranty na CNews jako „zloděje, vrahy a násilníky“. V nadcházejících dnech má pokračovat přelíčení v dalších případech. Paříž 18:10 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na příštího francouzského prezidenta Éric Zemmour | Foto: Jaak Moineau | Zdroj: Reuters

Podle obžaloby Zemmour porušil svobodu slova. Jeho výroky na adresu nezletilých přistěhovalců označil soud za urážlivé a pohrdavé. Navíc měly potvrzovat násilné odmítání a nenávist vůči migrantům.

Proti výrokům vystoupily také některé lidskoprávní organizace jako třeba SOS rasismus nebo Liga za lidská práva.

Zemmour nepřišel už na listopadové soudní líčení a chyběl i při pondělním vyhlášení rozsudku. V prohlášení na twitteru pouze uvedl, že rozhodnutí soudu je hloupé a ideologické. Podle něj jde o pokus o zastrašování před dubnovými prezidentskými volbami. Jeho advokát Olivie Pardo zdůraznil, že se odvolá.

Eric Zemmour

@ZemmourEric Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice. 1889 4604

Nenávist ve vysílání

O co šlo? Zemmour byl 29. září 2020 v pořadu Face a l’info (v překladu „čelem k informacím“, pozn. red.), který se věnoval útoku před někdejší redakcí satirického časopisu Charlie Hebdo. K tomu došlo jen o pár dní dříve a byli z něj obvinění čtyři lidé ve věku od 17 do 21 let, původem z Pákistánu.

„Nemají tady co dělat. Jsou to zloději, vrazi a násilníci. Nic víc nejsou. Musíme je odtud vyhostit. Vlastně by sem ani neměli přicházet,“ komentoval to tehdy Zemmour, připomíná deník Le Monde.

Podle agentury AFP nejde o první soud - Zemmoura za uplynulých patnáct let stíhali už patnáctkrát a dvakrát byl odsouzen za podněcování k nenávisti.

Obdobná líčení, jako to pondělní, budou i v nadcházejících dnech a týdnech. Už příští čtvrtek ho čeká soud kvůli výroku z roku 2019, kdy ve vysílání CNews řekl, že maršál Philippe Pétain svými činy přispěl k záchraně francouzských židů během okupace.

Prezidentská kandidatura

Éric Zemmour loni ohlásil vznik nové politické strany Reconquête (v překladu Znovubytí, pozn. red.). Je známý kontroverzními výroky, které se týkají žen, islámu, menšin či imigrantů. Popularitu si vybudoval v televizních vystoupeních, kde léta prezentoval své radikální názory. Na obdobná témata publikoval také několik knih. S tou poslední nedávno dokončil turné.

Loni v září z televize CNews odešel, a to kvůli prezidentské kampani. Kandidaturu pak oznámil posledního listopadu - prostřednictvím videa, kvůli němuž rovněž čelí žalobě. Některé filmové společnosti ho žalují za zneužití záběrů.

Silně konzervativní kandidát, který je například proti sňatkům homosexuálů, prohlásil, že cílem jeho prezidentské kandidatury je „záchrana Francie před dekadencí“.

Podle většiny průzkumů má zatím největší šance stát se příštím prezidentem současný šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron. Velký boj bude o postup do druhého kola volby, a to podle všeho mezi Valérií Pécresseovou z Republikánské strany, Marine Le Penovou za Národního sdružení a právě Érikem Zemmourem.