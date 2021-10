„Přišli ze země, kde probíhá válka, a často dorazili bez ničeho. Podle mého je ale nejvíc trápí neperspektivnost, nemožnost vrátit se zpátky do Mali a to, že nemají svůj osud alespoň částečně ve svých rukou,“ říká o uprchlících z mauretánského tábora Mbera Erik Siegl, který řídí zahraniční projekty Diakonie Českobratrské církve evangelické. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz popisuje podmínky v táboře i to, jak na místě pomáhá Česko.

Během cesty jste navštívili zmiňovaný uprchlický tábor Mbera, který se nachází na hranicích Mauretánie a Mali. Snad to nepřeženu, když řeknu, že Mbera je jeden z největších uprchlických táborů v subsaharské Africe. Kolik lidí se tam v současnosti nachází? V současnosti tam je něco přes 67 tisíc lidí. Dá se říct, že to je čtvrté největší osídlení v samotné Mauretánii, které vzniklo před necelými deseti lety v souvislost s krizí v Mali. Tamní obyvatelstvo je víceméně stabilní, lidé se zpátky do Mali nevracejí nebo se o to pokoušejí jen v malých počtech. Prognóza humanitárních agentur OSN navíc ukazuje, že v dohledné době jejich návrat možný nebude. Bohužel tedy jde o trvalejší uprchlický tábor.

Mauretánie je obrovská země, která má kolem milionu čtverečních kilometrů, to je pro představu více než Francie a Německo dohromady. Tyto obrovské vzdálenosti jsme tedy na místě museli překonávat, naštěstí to bylo možné letecky.

Pokud jste měl možnost s nimi mluvit, můžete popsat nějaký příběh, který vás zaujal nejvíc? Nesbírali jsme ani tak příběhy lidí, spíš jsme se bavili o podmínkách, v jakých žijí. Navštívili jsme třeba rodinu, která měla pět dětí a žila ve stanech z celtoviny. Člověka, se kterým jsme mluvili, trápilo hlavně to, že nemůže sám živit svou rodinu nebo se o ni postarat. Trápilo ho, že je odkázaný na materiální pomoc, za kterou byl ale současně vděčný. To je takový charakteristický příběh těchto setkání.

Většinou se nemohou věnovat profesi, kterou dělali předtím. Někteří mají stáda, o která se starají, nebo se podílejí na chodu tábora. Pracují třeba jako řidiči, učitelé nebo pro tamní humanitární organizace. Ale pro většinu z nich to není život, na který byli zvyklí, kdy byli samostatnější a měli svůj život více pod kontrolou, navíc prožili určitá traumata z války. Kromě různých materiálních podmínek je tedy trápí nejvíce to, že žijí mimo své původní životy.

Co jsou tedy z vašeho pohledu ty největší problémy, se kterými se lidé v táboře potýkají? Měli jsme možnost s nimi mluvit jen velmi krátce, protože jsme v uprchlickém táboře strávili pouze dva dny. Můj dojem je takový, že jsou za pomoc poskytovanou agenturami OSN a humanitárními organizacemi velmi vděční. Přišli ze země, kde probíhá válka, a často dorazili bez ničeho. Podle mého je ale nejvíc trápí neperspektivnost, nemožnost vrátit se zpátky do Mali a to, že nemají svůj osud alespoň částečně ve svých rukou.

Kam přesně byli v takovýchto případech evakuováni? Buď byli převezeni o zmiňovaných 230 kilometrů dál do města Néma, většího regionálního centra, kde bylo o něco lepší vybavení, nebo je museli letecky evakuovat do 1400 kilometrů vzdáleného hlavního města. To s sebou neslo velké finanční i časové náklady, po cestě sanitou navíc často docházelo k tomu, že se zlomeniny a další úrazy zhoršovaly a zhoršoval se i zdravotní stav pacientů jako takový. V některých případech, jako je rizikové těhotenství, navíc evakuace nebyly vůbec možné.

Proč Česko pomáhá právě v Mauretánii? Už jste zmiňoval, že bylo potřeba zaplnit mezeru po odchodu Lékařů bez hranic, jaké jsou ale další motivace? Je to součást obecné snahy pomoct běžencům „na místě“ a omezit tak jejich migraci do Evropy?

Jaká je motivace ministerstva vnitra, bych asi k vysvětlení přenechal jeho zástupcům. Osobně to ale vnímám jako velmi užitečný humanitární program. S projekty Medevacu jsem se setkal už například v Libanonu, kde čeští lékaři pomáhají navracet nebo udržet lidem zrak, provádějí operace šedých zákalů a podobně.

Nové projekty Medevac V pondělí 18. října česká vláda schválila další projekty zdravotně humanitárního programu Medevac. První bude využit na zlepšení poskytování zdravotní péče v okrese Dadaab v severní Keni, kde se nacházejí tři uprchlické tábory, v nichž žijí především uprchlíci ze Somálska. Druhý dar má v Gruzii podpořit screening onkologických onemocnění a také gynekologickou péči. Poslední dar má podle návrhu ministerstva vnitra zamířit na Mali. Podpoří zlepšení urgentní mateřské a novorozenecké zdravotní péče. Peníze také podpoří osvětu v oblasti ženské obřízky, která ve velké míře přispívá k častým porodním komplikacím a která je v Mali dosud běžnou praxí. Díky projektu například bude deset zdravotnických zařízení vybaveno materiálem pro porodní a novorozeneckou zdravotní péči. (ČTK)

Konkrétně Mauretánie je to pravděpodobně proto, že Česká republika chce pomáhat v oblasti Sahelu, která je z hlediska stability poměrně důležitá, ať už se jedná o konflikty, terorismus, nebo migrační pohyby. Diakonie je samozřejmě organizací, která na místě pomáhá primárně kvůli určité potřebnosti a nesleduje nějaké politické cíle. Netroufal bych si komentovat ani motivaci ministerstva vnitra, ale myslím si, že je tento program velice smysluplný a účinný.

Kam tedy lidé z tábora nejčastěji míří, pokud nezůstávají na místě? Říkal jste, že šance návratu do Mali je minimální, uvádějí obyvatelé tábora ale také nějaké další cílové destinace, jako je Evropa?

Rozhodně jsem to tak nevnímal. Uprchlíci v táboře by se rádi vrátili do své původní země, to se ale děje jen v malém rozsahu. Do některých oblasti se třeba zkoušejí vracet, zároveň ale z Mali přicházejí noví uprchlíci, počet lidí v táboře tedy zůstává víceméně stabilní nebo lehce narůstá.

Můj dojem byl takový, že uprchlíci zůstávají v táboře právě díky humanitární pomoci, která jim zajišťuje pitnou vodu, školství, potravinovou pomoc, zdravotní péči. Jsou to pro ně základní jistoty v nejistém prostředí. Často se jedná o nomádské obyvatelstvo, které není zvyklé žít městským životem. Rozhodně jsem tedy nezaznamenal, že by obyvatelstvo mířilo do Evropy. Mauretánie je určitě tranzitní země ze subsaharské Afriky a samotní obyvatelé Mauretánie také často migrují, ale většinou je to z periferie do hlavního města, a to kvůli nejrůznějším ekonomickým důvodům.