Čeští piloti v Estonsku měli už devět ostrých vzletů, vzdušný prostor této pobaltské země chrání od září

České gripeny musely v Estonsku od začátku září devětkrát zasahovat proti narušení pobaltského vzdušného prostoru. Naposledy měli piloti takzvaný ostrý vzlet ve středu. V Pobaltí setrvají do konce roku, přítomnost využívá armáda i ke speciálnímu výcviku pilotů. Talinn 15:44 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci jsou v Estonsku dva měsíce a zasahovali už devětkrát (ilustrační foto) | Foto: Evelyna Kulíšková | Zdroj: Český rozhlas

Oproti ostatním misím, kde české gripeny chránily vzdušný prostor, je tento počet vzletů skoro dvojnásobný. Na Islandu piloti nemuseli zasahovat ani jednou, v Litvě mívali devět, maximálně patnáct ostrých vzletů, ale za celou dobu působení na misi.

Pomoc při potížích ve vzdušném prostoru. Sněmovna schválila vysílání vojenských letadel na Slovensko Číst článek

Čeští vojáci jsou v Estonsku dva měsíce a zasahovali už devětkrát. Podle náčelníka Generálního štábu Aleše Opaty je naše pomoc v Estonsku důležitá.

„Estonsko nemá své vlastní nadzvukové letectvo k ochraně vzdušného prostoru. Jsou součástí Aliance, která těmito prostředky disponuje a zabezpečuje to,“ popsal Radiožurnálu. V Estonsku mají nyní Češi pět gripenů, zbytek je na základně v Čáslavi.

Podle estonského náčelníka generálního štábu zasahují vojáci proti ruským letadlům. „Ruské letecké síly narušily naše hranice během působení českých vojáků tady v Estonsku. Řekněme, že moc nevěříme našemu východnímu sousedovi, vše se mění, a pokud by se změnila i současná situace, mohl by využít tuto šanci,“ vysvětlil.

Do kokpitu v neoprenu

Jakmile piloti dostanou rozkaz z německého velitelství zasáhnout, musí do 15 minut od poplachu vzlétnout.

„Identifikujeme, o jaký letoun se jedná, pořídíme dokumentaci pro zpravodajské účely a doprovázíme letoun, jak je nutné, a když dostaneme rozkaz, že je úkol splněn, vracíme se zpátky,“ popisuje podplukovník Pavel Pavlík. Podle něj se jedná o mírovou misi, takže nedochází ke vzdušnému boji.

Gripeny v Pobaltí: české stíhačky musely za měsíc pětkrát zasahovat proti ruským vojenským letounům Číst článek

Čeští piloti využívají přítomnost i ke trénování svých schopností. Hlavní rozdíl mezi tamním a zdejším vzdušným prostorem je, že Estonsko má moře a výcvik pilotů se proto liší.

„Zejména to moře zdokonaluje výcvik v této oblasti, můžeme používat radar v módu proti moři. Potom také výcvik v nízkém létání nad mořem, ale to bude vzhledem k oblačnosti ustupovat,“ popisuje jeden z pilotů. Právě kvůli moři museli piloti přidat do výstroje i neopren, kdyby se katapultovali nad vodou.

Čeští vojáci jsou v Estonsku od září do konce letošního roku, poté je vystřídají Poláci.