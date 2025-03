‚Pracuje proti bezpečnostním zájmům.‘ Estonsko chce, aby Maďarsko ztratilo hlasovací právo v EU

Bez bezpečnostních záruk nebude mír stabilní. Historie ukazuje, že Rusku nelze věřit, říká analytik

Příměří mezi Ukrajinou a Ruskem by mělo trvat 30 dní a mělo by jít o komplexní zastavení všech bojových operací. Neznamená to ale ani zdaleka, že dojde na jednání o trvalém míru.