V Estonsku odstoupila ministryně zahraničního obchodu. Dvakrát lhala na půdě parlamentu

Estonská ministryně zahraničního obchodu a informačních technologií Kert Kingoová z krajně pravicové Konzervativní lidové strany Estonska podala demisi. Ve středu to oznámil úřad vlády. Ministryně podle médií odstoupila poté, co byla dvakrát přistižena při lhaní v parlamentu. Tallin 22:45 23. října 2019 Kingoová byla jednou z pěti zástupců strany EKRE ve vládě.

Kingoová byla jednou z pěti zástupců strany EKRE ve vládě. Protiimigrační rétorika pomohla straně více než zdvojnásobit podporu voličů v březnových volbách, a to zejména v chudých oblastech země, poznamenala agentura Reuters.

Ministryně způsobila politickou bouři, když se poslancům nejprve dušovala, že nemá ponětí o záměru svého úřadu najmout poradce. Její ministerstvo ale později potvrdilo, že krok se měl uskutečnit na její příkaz a politička už s dotyčným poradcem podepsala smlouvu.

Kingoová podle serveru Delfi.ee také lhala před parlamentní komisí pro vyšetřování korupce ohledně své bývalé poradkyně.

„Za této situace nepovažuji za možné pokračovat ve funkci ministryně,“ řekla Kingoová ke svému odstoupení. Premiér Jüri Ratas uvedl, že demisi předal prezidentské kanceláři.

„Jsem vděčný ministryni za to, že přijala obtížné rozhodnutí. Ve vzniklé situaci bylo zřejmé, že pokračovat ve funkci by bylo příliš obtížné. Bylo to jasné jí samotné, její straně a také celé vládě,“ řekl. „Doufám, že Kert Kingoová vyvodí z toho, co se stalo, důležité závěry. Prvním krokem k tomu bylo samozřejmě její rozhodnutí odstoupit,“ dodal premiér.

EKRE je druhou nejsilnější vládní stranou v malé pobaltské zemi. Kabinet do svého programu zahrnul některé její požadavky na přísnou přistěhovaleckou politiku, jakož i slib odmítnout uprchlíky, pokud by nějací měli být mezi země EU přidělováni podle kvót.