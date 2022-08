Estonsko rozhodlo o odstranění sovětských pomníků. Zmizet má i tank z města u hranic s Ruskem

Estonsko nechá odstranit či přemístit veškeré sovětské pomníky v zemi. Přesné načasování tohoto kroku bude záviset na logistických možnostech měst a obcí, uvedla podle agentury DPA premiérka této pobaltské země Kaja Kallasová. Odtažen má být i kontroverzní tank T-34 v převážně ruskojazyčném městě Narva. Tallinn 21:53 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank T-34 z druhé světové války, který je vystaven na podstavci ve městě Narva na hranicích s Ruskem | Zdroj: Profimedia

„Hlavní věc byla rozhodnuta, sovětské pomníky musejí být odstraněny z veřejného prostoru, a my to uděláme co nejdříve,“ řekla premiérka. Odstraňování budou míst podle ní na starosti jednotlivá města a obce. Podle Kallasové je v bývalé sovětské republice stále 200 až 400 takových pomníků.

Do centra veřejné debaty se v posledních dnech dostal tank T-34 z druhé světové války, který je vystaven na podstavci ve městě Narva na hranicích s Ruskem. Několik desítek lidí u něj ve středu večer demonstrovalo, když se objevily zvěsti, že pomník připomínající okamžik vstupu Rudé armády do Estonska v roce 1944 má být odstraněn.

„Tank je vražedná zbraň, není to pomník. A tytéž tanky se v současnosti používají k zabíjení lidí v ulicích Ukrajiny,“ řekla Kallasová. Uvedla také, že pod tankem nejsou žádné válečné hroby.

Ve městě je většina Rusů

Radnice města se zhruba 60 tisíci obyvateli, z nichž více než 90 procent jsou etničtí Rusové, už dříve vyslovila s možným odstraněním tanku nesouhlas. V reakci na dnešní rozhodnutí estonského kabinetu uvedla, že chce s vládou jednat.

Estonsko bylo za druhé světové války střídavě okupováno Sovětským svazem a nacistickým Německem. Po skončení války až do roku 1991 bylo spolu s Litvou a Lotyšskem nedobrovolně součástí Sovětského svazu.

Asi čtvrtinu z 1,3 milionu obyvatel Estonska tvoří Rusové, z nichž mnozí mají rodinné vazby na Rusko. Podle průzkumů část z nich podporuje kroky ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho invazi na Ukrajinu.