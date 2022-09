Pobaltské státy jsou závislé na dodávkách elektřiny z Ruska. Podle estonské premiérky hrozí zemi blackout

Výpadky proudu z Ruska jsou možné, prohlásila premiérka Kaja Kallasová. V televizním projevu k národu zdůraznila, že na ně země musí být připravena. Rusko by tak mohlo učinit po tom, co Estonsko ve čtvrtek povolalo tři tisíce vojáků v záloze na každoroční obranné cvičení. Informoval o tom Reuters. Vilnius 13:51 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiérka obyvatele Estonska ujistila, že zemi žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

„Být připraven na možné výpadky elektřiny by bylo moudré. Týká se to veřejných orgánů, firem a každého jednotlivce,“ prohlásila Kallasová. Jakékoliv přerušení proudu označila jako dočasné. Obyvatele Estonska ujistila, že zemi žádné bezprostřední vojenské nebezpečí nehrozí. Ruské občany žijící v Estonsku vyzvala k tomu, aby ignorovali jakékoliv povolání do armády: „Neodcházejte, protože není cesty zpět,“ dodala.

Na stabilních dodávkách elektřiny z Ruska a Běloruska jsou baltské státy závislé i třicet let po odtržení od tehdejšího Sovětského svazu a 17 let po vstupu do Evropské unie. Vymanit se z energetické závislosti na Rusku má podpořit projekt Evropské unie v hodnotě 1,6 miliardy eur. Státy by se do roku 2025 měly od společné energetické sítě úplně odpojit a přispět tak k decentralizovanému energetickému systému kontinentální Evropy.

Napětí kvůli ruské exklávě

Estonsko prohlášením následuje další zemi na pobřeží Baltského moře – Litvu. Ta je na odpojení podle slov prezidenta Gitanase Nausedy připravena už od června. Země očekávala odvetu za to, že zakázala průjezd sankcionovaného zboží přes své území do ruské exklávy Kaliningrad ležící mezi Polskem a Litvou. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že se jedná o bezprecedentní krok, který Rusko považuje za nezákonný a že na nepřátelskou akci Kreml odpoví.

Pokud by trojici zemí Rusko opravdu odpojilo, do 24 hodin by se k jejich sítím připojila evropská rozvodná sít ENTSO-E a omezila tím možné výpadky. V červenci to uvedl litevský provozovatel elektrické sítě Litgrid. „Pokud nás Rusko odpojí, dokonce i dnes, byli bychom připraveni. Naše analýza ukazuje, že dodávka elektřiny by nebyla na příděl. Neočekáváme žádné vážné přerušení,“ řekl Rokas Masiulis, výkonný ředitel společnosti.