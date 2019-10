Ukrývaná vzácná etiopská koruna se po 21 letech vrací z Nizozemska domů

Korunu s vyobrazením Ježíše, Boha, Ducha svatého a apoštolů měl u sebe doma Sirak Asfaw, který z Etiopie utekl do Rotterdamu na konci 70. let. Objevil ji v zavazadle jednoho svého hosta, který ji podle něj ukradl. Poté ji u sebe schovával až do doby, než bylo bezpečné vrátit ji etiopským úřadům. Podle expertů je jednou z asi 20 dochovaných na světě.

Evoluční cesta člověka je daleko složitější. Vědci našli v Etiopii 3,8 milionu let starou lebku Číst článek

„Nemohl jsem věřit vlastním očím, cítil jsem se zrazený. Využít můj domov k pašování kulturního dědictví z Etiopie? Věděl jsem, že koruna má něco společného s etiopskou historií, s etiopským královstvím. Věděl jsem, že se děje něco špatného,“ řekl Asfaw americkému deníku The Washington Post.

Když se loni stal etiopským premiérem Abiy Ahmed, rozhodl se Asfaw, že je bezpečné korunu vrátit. Kontaktoval proto nezávislého nizozemského vyšetřovatele zločinů týkajících se umění Arthura Branda, který památku přesunul na bezpečné místo a obrátil se na policii.

„Vysvětlil jsem (Asfawovi), že buď zmizí koruna, nebo on, pokud to tak půjde dál,“ řekl BBC Brand, který je podle serveru televize Sky News známý jako „Indiana Jones uměleckého světa“. Měl tím na mysli, že lidé zapojení do krádeže stále měli přehled o tom, kde se koruna nachází, a existovalo riziko, že se pro ni vrátí.

Podle etiopského ambasadora v Nizozemsku nyní jeho úřad jedná s etiopským ministerstvem kultury a turistiky o tom, zda se koruna vrátí do kostela, odkud byla ukradena, nebo bude umístěna v muzeu.