Napětí na severu Etiopie roste. Premiér Ahmed oznámil nasazení armády i nouzový stav

Etiopský premiér Abiy Ahmed nasadil armádu ve státě Tigraj na severu země, informuje agentura Reuters. Federální vláda o několik hodin později vyhlásila v oblasti šestiměsíční nouzový stav, dohlížet na něj bude náčelník štábu ozbrojených sil, uvedl úřad premiéra. Ahmed získal v roce 2019 Nobelovu cenu za mír, připomíná Reuters. Addis Abeba 13:43 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Etiopský premiér Abiy Ahmed | Zdroj: Reuters

Premiérova kancelář ve středu informovala, že představitelé politické strany TPLF (Tigrajské lidově osvobozenecké fronty) se pokusili ukrást vybavení federálních sil uskladněné na tamní základně.

V září stát Tigraj uspořádal regionální volby i přes odpor etiopské vlády, podle které bylo hlasování nezákonné. Spor se vyostřil v posledních dnech, kdy se obě strany obviňovaly z plánování vojenských konfliktů.

„Útokem z rána byla překročena poslední hranice, a federální vláda je tak nucena k vojenské konfrontaci,“ uvedla v prohlášení premiérova kancelář. Prezident státu Tigraj Debretsion Gebremichael ale na tiskové konferenci řekl, že kabinet útok plánoval, aby stát potrestal za zářijové volby.

Riziko konfliktu

Postoj premiéra podle agentury AP okamžitě vyvolal obavy, že by v jednom z nejlidnatějších a nejmocnějších afrických států mohla opět propuknout válka. Ta by se pak mohla šířit dál po již tak neklidné oblasti afrického rohu. Podle agentury AFP premiér Ahmed v projevu v televizi obvinil vojáky TPLF, že se oblékli do uniforem podobných eritrejské armádě, aby sousední zemi zapojili do konfliktu.

O závažnosti situace v Etiopii podle agentury AP svědčí i vyjádření Spojených států, které jsou uprostřed prezidentských voleb. Spojené státy naléhají na „okamžitou deeskalaci současné situace v Tigraji a umírněnou reakci obou stran“.

Tigrajci, etnikum, které tvoří asi 5 procent etiopského obyvatelstva, měli po dlouhá léta pod kontrolou etiopskou politiku. Jejich vliv se však snížil, když se v roce 2018 k moci dostal Abiy Ahmed z etnika Oromo a poté, co strana TPLF v minulém roce vystoupila z jeho koalice.

Etiopský premiér Ahmed, který se zasloužil o podpis mírové dohody mezi Etiopií a Eritreou a zahájil ve své zemi proces demokratických reforem, získal v roce 2019 Nobelovu cenu za mír. Mírová dohoda ukončila jeden z nejdelších konfliktů v Africe, v němž zahynulo na 80 000 lidí.