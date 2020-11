Humanitární agentury vyzývají k zastavení bojů v etiopském Tigraji a pomáhají uprchlíkům v Súdánu

Humanitární organizace nemohou v etiopském svazovém státě Tigraj pomáhat lidem zasaženým konfliktem. Oznámila to OSN. Humanitární agentury proto vyzývají k zastavení palby v severním regionu. Při bojích, které trvají přibližně 14 dní už zemřely stovky lidí. Nejméně 33 tisíc lidí uprchlo do sousedního Súdánu. Chartúm/Addis Abeba 9:44 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Humanitární organizace napínají síly k pomoci v Súdánu | Zdroj: Reuters

V súdánském táboře Um Rákúbá stojí uprchlíci frontu na kaši z kukuřičné mouky nebo stavějí provizorní přístřešky pod stromy roztroušenými na jinak holém prostranství. Životy obyvatel osady se nedávno obrátily naruby kvůli bojům v etiopském severním státě Tigraj, píše agentura Reuters.

Humanitární organizace závodí s časem, aby zvětšily objem poskytované pomoci v odlehlých oblastech východního Súdánu, kam za poslední dva týdny dorazilo přes 30 000 lidí prchajících před boji.

OSN počítá s verzí, kdy by v příštím půlroce do regionu mohlo dorazit až 200 000 běženců, a připravuje prostředky na to, aby mohla uprchlíky přesouvat z přeplněných hraničních přechodů do táborů dál ve vnitrozemí.

Většina uprchlíků z Tigraje nemá žádné věci ani zásoby. Mnoho z běženců také strávilo na cestě několik dní, než se jim podařilo do Súdánu dostat. Humanitární organizace na místo posílají přikrývky, kanystry a zásoby suchých potravin, přesto jsou podmínky v osadě Um Rákúbá tvrdé. Úřady zvažují, že na tomto kamenitém prostranství mezi kopci zbudují tábor až pro 10 000 lidí.

„Mám na sobě už deset dní stejné oblečení, protože nemám nic jiného,“ říká 28letý muž, který sem dorazil pěšky z etiopské Humery blízko hranic. „Bydlím teď tady pod tímhle stromem a spím v prachu. Dostáváme určité množství jídla, něco jako kukuřičnou kaši, ale nezasytí vás to. Ztratil jsem úplně přehled o své rodině a nevím, co se s nimi stalo,“ vysvětluje.

Důvody k útěku

Ve státě Tigraj je přerušeno telefonní a internetové spojení od doby, kdy v něm na začátku listopadu etiopská armáda zahájila ofenzivu proti tamnímu vedení, které vláda obvinila z útoku na federální síly.

Téměř všichni z těch, kdo uprchli do sousedního Súdánu, se do něho dostali přes dva hraniční přechody ve státech Kadárif a Kasala. Odtud je autobusy rozvážejí do osad či táborů, převoz ale komplikuje špatný stav cest.

Dalších nejméně 678 lidí také od úterý překročilo hranici o několik set kilometrů jižněji na úrovni súdánského státu Modrý Nil. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) nyní vyšetřuje, co tyto uprchlíky k útěku z Etiopie vedlo.

Lidé ve východním Súdánu se snaží pomoci jak mohou a darují své malé zásoby jídla, jak ale upozorňuje Jens Hesemann z UNHCR, mají omezené prostředky. „Dostáváme zprávy z místa, že lidé vyčerpávají své zdroje, které jsou v této oblasti velmi omezené. A žádají nás, abychom dělali víc,“ říká Hesemann.