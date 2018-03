Systematické násilí proti Rohingům přetrvává

Etnické čistky barmské muslimské menšiny Rohingů pokračují. Podle agentury Reuters to v úterý řekl vysoce postavený představitel OSN. Poté, co rohingští povstalci loni v srpnu zaútočili na řadu stanovišť barmské policie, armáda zahájila proti příslušníkům této menšiny tažení. Od té doby z Barmy do sousedního Bangladéše uprchlo asi 700 000 Rohingů.

