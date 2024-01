Michelův konec v Evropské radě není katastrofa. Lídři Orbána k vedení summitů nepustí, míní expert

Šéf Evropské rady Charles Michel schytává přehnanou kritiku za rozhodnutí kandidovat v červnových evropských volbách a předčasně tak odstoupit z funkce. „Michel to oznámil dostatečně brzy, aby se lídři stihli rozmyslet,“ komentuje analytik bruselského think tanku Centrum evropské politiky Eric Maurice. Mírní také obavy, že by se k vedení unijních summitů mohl dočasně dostat maďarský premiér Viktor Orbán, který bude od července předsedat Radě EU.

