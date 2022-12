Evropská unie investuje 3,3 miliardy eur do výroby čipů. Chce ovládnout aspoň pětinu světového trhu

Státy Evropské unie se ve čtvrtek shodly na tom, že omezí dovoz polovodičů z mimoevropských zemí a zároveň do konce desetiletí zdvojnásobí svůj podíl na světovém trhu s touto momentálně nedostatkovou komoditou. Oznámilo to nynější české předsednictví Rady Evropské unie. Brusel 22:26 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český ministr průmyslu Jozef Síkela na setkání zástupců zemí Evropské unie | Zdroj: Profimedia

Ministři unijních zemí se shodli na společném přístupu k návrhu, jejímž cílem je přivést do tohoto odvětví v Evropské unii v příštích letech až 43 miliard eur (více než bilion korun) veřejných a soukromých investic. Konečnou podobu normy označované jako Chips Act budou v příštím roce státy dojednávat s europoslanci.

Bruselské povýšení. ‚Je to závazek,‘ říká Braun, který se stal prvním Čechem v čele kabinetu eurokomisařky Číst článek

V souvislosti s pandemií covidu-19 a prudkým růstem poptávky za pokrizového oživení výroby se některá odvětví musejí vyrovnávat s nedostatkem čipů, při jejichž dovozu jsou evropské země závislé především na Spojených státech, Tchaj-wanu či dalších asijských zemích.

Evropská komise proto letos v únoru přišla s návrhem, která má tuto závislost zásadně snížit.

„Čipy patří k nejdůležitějším rychle se vyvíjejícím technologiím dneška, ale Evropská unie v současnosti nemá dostatečnou kapacitu k navrhování a výrobě vlastních vyspělých a pokročilých čipů,“ uvedl český ministr průmyslu Jozef Síkela, který čtvrteční jednání zástupců unijních vlád řídil.

Čipy pro Evropu

Ministři se shodli na tom, že by unie měla investovat do vývoje a výroby polovodičů na svém území tak, aby do roku 2030 její produkce tvořila nejméně pětinu světového trhu. V současnosti je to desetina.

Unie bude podle ministrů 3,3 miliardy eur investovat v rámci iniciativy nazvané Čipy pro Evropu zaměřené na podporu tvorby nových technologií, výzkumu a vývoje. Další peníze mají jít na podporu soukromých investic při zajišťování dostatku polovodičů pro členské země.

Evropská unie chce také lépe monitorovat případný nedostatek polovodičů a efektivněji koordinovat reakci v krizových situacích.