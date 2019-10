Nová Evropská komise zřejmě začne fungovat o měsíc později. Důvodem jsou neschválení kandidáti

Nová Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové se moci zřejmě ujme od prosince, tedy o měsíc později, než se očekávalo. V sobotu to podle agentury AFP prohlásil předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Důvodem je fakt, že europoslaneckými výbory neprošli kandidáti Francie, Maďarska a Rumunska. Brusel 19:34 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropskéhé parlamentu David Sassoli. | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Parlament vede transparentní proces. Nyní musí Rumunsko, Maďarsko a Francie jmenovat nové kandidáty a my poté jejich kandidaturu prověříme,“ řekl Sassoli.

„Proto podle mě není možné dodržet 1. listopad a my se posuneme k 1. prosinci,“ dodal o termínu možného nástupu nové Evropské komise.

Jednotlivé kandidáty na post eurokomisaře posuzují příslušné výbory Evropského parlamentu, komisi pak jako celek musí schválit plénum evropského zákonodárného sboru. Očekávalo se, že hlasování se uskuteční tento měsíc na plenárním zasedání ve Štrasburku, což je nyní zřejmě nereálné.

Pokud by se von der Leyenová a dalších 26 členů EK nechopilo úřadu včas, nebylo by to poprvé. Už v roce 2004 téměř měsíc přesluhoval exekutivní tým vedený Romanem Prodim, neboť europarlament nechtěl schválit komisi jeho nástupce Josého Manuela Barrosa.

Problémem byl tehdy italský kandidát, jehož kontroverzní názory na homosexualitu poslanci nestrávili, a navržená komisařka z Lotyšska, která doplatila na problematické financování své strany. Zpoždění nabral i nástup druhé Barrosovy komise, který se zdržel kvůli zamítnuté kandidátce z Bulharska.