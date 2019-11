Turecko chce vyhostit 20 stoupenců Islámského státu do EU. Francie návrat radikálů oficiálně nepotvrdila

Některé evropské země se připravují na možné přijetí džihádistů z Turecka, které chce v následujících dnech vyhostit přes dvacet zajatých stoupenců takzvaného Islámského státu do Německa, Francie, Nizozemska a Dánska. V některých zemích nepanuje shoda, jestli by se radikálové měli vracet do vlastí. Ankara již v pondělí chtěla deportovat zajatého bojovníka takzvaného Islámského státu s americkým občanstvím. Ankara 21:33 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černá vlajka je známým symbolem džíhádistů (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Turecká televize Haber 7 v pondělí odvysílala záběry muže na turecko-řeckých hranicích. Údajně mělo jít právě o amerického džihádistu, kterému řecké úřady nepovolily vstup do země. Na záběrech je vidět muž v kalhotách a ve svetru, který za plotem mává na novináře.

Video poté na twitteru komentoval i ředitel pařížského Centra pro analyzování terorismu Jean-Charles Brisard, který napsal, že americký džihádista zůstal zablokovaný v území mezi Řeckem a Tureckem.

Podle britského deníku Guardian vše nasvědčuje tomu, že se americký radikál poté, co mu Řekové nepovolili vstup do země, vrátil zpět do turecké vazby.

Očekává se, že návraty džihádistů do vlasti bude ve středu v Bílém domě řešit turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Turecko chce v následujících dnech vyhostit přes dvacet radikálů napojených na takzvaný Islámský stát, deset džihádistů hodlá Ankara deportovat do Německa. Jejich návratem se teď detailně zabývá jak německé ministerstvo vnitra, tak i ministerstvo zahraničí.

Jejich prioritou je od tureckých úřadů získat co nejvíce informací o tom, kdo takoví lidé jsou, jestli jsou skutečně nebezpeční, jestli mají německé občanství nebo čeho se na Blízkém východě dopustili. Německý ministr zahraničí Heiko Maas v pondělí v Bruselu tlačil na Ankaru, aby informace dodala co nejrychleji a s podrobnostmi.

V Německu nepanuje shoda

Podle německých zpravodajských služeb odjelo z Německa do Sýrie a Iráku přes 1 000 zahraničních bojovníků, 350 z nich se údajně vrátilo a 200 zemřelo. V Německu, jako i v jiných evropských zemích, nepanuje shoda, jestli by se tito lidi měli vracet do vlasti a jestli by tam měli být souzeni.

Německá veřejnoprávní televize Deutche Welle připomněla nedávné rozhodnutí berlínského soudu, který rozhodl, že německá vláda musí repatriovat manželku bojovníka Islámského státu i se třemi dětmi. Podle soudu německé úřady nedokázaly, že rodina představuje bezpečnostní riziko.

Německá vláda ovšem už v dubnu přijala zákon, který německé obyvatele s dvojím občanstvím zbavuje německého v případě, že bojovali pro nějakou teroristickou organizaci. Tato legislativa se ovšem netýká žen ani nezletilých a nedá se uplatňovat zpětně.

Francie návrat nepotvrdila

Ankara chce vyhostit dalších 11 radikálů do Francie, která oficiálně návrat francouzských džihádistů nepotvrdila. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová pouze uvedla, že má Francie s Tureckem podepsaný protokol o návratech džihádistů, který se jmenuje protokol Cazeneuve podle jména někdejšího ministerstva vnitra Bernarda Cazeneuva.

„Francouzská justice má prostředky k soudnímu projednávání případů týkajících se žen a mužů, kteří se budou vracet na francouzské území,“ uvedl Generální prokurátor François Molins ve vysílání rádia RTL. Podle televize France info a deníku Le Parisien jsou mezi 11 francouzskými radikály, které chce Turecko vyhostit, čtyři ženy a jejich sedm dětí.

Některé z těchto žen do Sýrie, kam tehdy doprovázely francouzské džihádisty, odjely v prvních měsících vytvoření Islámského státu. Mezi těmito ženami je například Amandine Le Cozová, která pochází z Domont ve Val-d'Oise na předměstí Paříže.

Do Sýrie dojela v roce 2014 a postupně se tam provdala za dva džihádisty. Turecko ve svých věznicích drží na 1 200 zahraničních stoupenců Islámského státu.