Tanky v Gaze vyvolají velkou krizi, očekává unijní exdiplomat

Evropská unie má tradičně na Blízkém východě speciální roli a mohla by v budoucnu sehrát roli i při mírových vyjednáváních, věří expert na EU a Blízký východ z think-tanku CEPS James Moran, který v minulosti působil i jako velvyslanec EU v Egyptě či Jordánsku. Teď v době války mají ale v Izraeli primát Spojené státy. Evropské výzvy ke zdrženlivosti by proto měly být dobře koordinované s Američany, říká v nejnovější epizodě Bruselských chlebíčků. Bruselské chlebíčky Praha 11:23 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunikace představitelů Evropské unie k otázce dění v Izraeli a Gaze je podle Jamese Morana přinejmenším zmatená (ilustrační foto) | Foto: Vladimír Staněk | Zdroj: Český rozhlas

Prohlášení a výzvy Izraeli, aby při ofenzivě v reakci na brutální útok Hamásu dodržoval mezinárodní právo, musí být sladěné s americkými představiteli, jinak nebudou mít velký vliv, myslí si James Moran. „Prohlášení evropských lídrů jsou sama o sobě důležitá spíš pro domácí publikum zde v Evropě,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Bruselské chlebíčky s Jamesem Moranem

Demonstrace v arabském světě

Pozemní ofenziva Izraele v Pásmu Gazy podle něho bude mít velký dopad na celý region.

„Pokud se budou tanky valit do Gazy, uvidíme v arabském světě pravděpodobně takové demonstrace, jaké jsme nezažili od arabského jara před 13 lety. Přinese to nestabilitu a konflikt v celém regionu,“ dodává.

A ofenziva by mohla mít dopady i na atmosféru v Evropské unii. „Pokud budou přibývat civilní oběti, pokud budou televizní obrazovky plné obrázků tanků vyhazujících do povětří nemocnice a kostely, tak to bude mít vliv na veřejné mínění v Evropě a to zase ovlivní pozice evropských lídrů,“ předpovídá někdejší unijní diplomat.

Analytička Bellingcatu: U nemocnice v Gaze jsme potvrdili kráter, těžko říct zda od rakety Číst článek

Izrael jako horké téma

Komunikace představitelů Evropské unie k otázce dění v Izraeli a Gaze je podle Jamese Morana přinejmenším zmatená. Může za to i dlouhodobá nejednotnost postojů vůči Izraeli a Palestině mezi jednotlivými členskými státy sedmadvacítky.

Může si být Evropská unie jistá, že její peníze na podporu palestinských civilistů neskončí v rukou teroristů z Hamásu? A jaký je dlouhodobý vliv členských států na Izrael a Palestinskou samosprávu? Poslechněte si nejnovější díl Bruselských chlebíčků, audio je v úvodu článku.