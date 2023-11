Ukrajinský optimismus a balkánská frustrace. Na rozšíření EU je velký politický tlak, míní experti

Evropská komise ve středu představí velkou zprávu o pokrocích kandidátských států na cestě do Evropské unie. Podle expertů z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Jany Juzové a Žigy Faktora se unijní exekutiva bude velmi snažit prezentovat hodnocení optimisticky. „I pokud ty podmínky nebudou splněny na sto procent, tak komise bude mít snahu spíše vyzdvihnout úsilí a pokroky,“ předpovídá Jana Juzová v nové epizodě podcastu Bruselské chlebíčky. Bruselské chlebíčky Praha 8:24 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozšiřování Evropské unie | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

Hodnocení Evropské komise bude zásadní pro prosincové rozhodování unijních lídrů o případném zahájení přístupových rozhovorů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Janou Juzovou a Žigou Faktorem

Debaty o rozšíření Evropské unie dlouhá léta stagnovaly a Ukrajina do procesu podle Jany Juzové vnesla novou energii.

Státy západního Balkánu, které na vstup do Evropské unie čekají už dvacet let, se ale díky tomu mohou cítit upozaděné.

„Mezi kandidáty ze západního Balkánu a Evropskou unií je poměrně velká frustrace a negativní vztah. Můžeme doufat, že to se právě změní,“ popisuje analytička.

„Vidíme kontrast u Ukrajiny a Moldavska, které teď opravdu ukazují velký entuziasmus, velké odhodlání. Je tam taková pozitivnější energie, takže to může fungovat jako impulz i pro ty západobalkánské země,“ myslí si.

Turecké přešlapování

Nejdéle je v čekárně před vstupem do Evropské unie Turecko – kandidátský status má od roku 1999. Podle Žigy Faktora ale současný prezident Recep Tayyip Erdogan reálně o vstup do evropského bloku nestojí.

Ukrajina měla k členství v EU nejdál, teď je hnacím motorem změn, říkají odborníci o rozšiřování Unie Číst článek

„Nemyslím si, že by jeho vláda kdykoli v budoucnu byla ochotna vstoupit do Evropské unie. Turecko se pasuje do role jakéhosi mediátora mezi západním světem a muslimským světem. Pasuje se role ochránce muslimských zemí a regionálního hegemona," vysvětluje.

„To by bylo v momentě, kdy by se mělo Turecko sladit se zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie, naprosto nemožné.“

Dveře jsou otevřené

Oba experti z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM se shodují, že nálada ohledně rozšíření je v Bruselu a unijních institucích aktuálně pozitivní. Cesta nových zemí do Evropské unie je však dlouhá a členské státy mají mnoho příležitostí vstup nového člena zablokovat.

Jak si kandidátské země vedou v plnění přístupových kritérií? A bude muset Evropská unie kvůli přijetí nových států změnit svoje dosavadní fungování a způsob rozhodování? Poslechněte si první listopadovou epizodu Bruselských chlebíčků v audiozáznamu výše.