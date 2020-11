Evropští spotřebitelé dostanou možnost se hromadně soudit o náhradu škody. Změnu schválily unijní státy

Poškození spotřebitelé v zemích Evropské unie dostanou možnost domáhat se náhrady škody hromadnými žalobami. Na nových pravidlech se ve středu večer dohodly členské země unijní sedmadvacítky, posvěcení Evropského parlamentu už bude jen formalita. Po možnosti, kterou české zákony zatím neznají, dlouhodobě volají spotřebitelské organizace. Od stálého zpravodaje Brusel 17:02 5. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Institut hromadné žaloby o náhradu škody zatím nezná ani Český právní řád. Vláda už sice představila novelu zákona, ta ale stále čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.

Energetičtí šmejdi využívají nouzového stavu a volají lidem domů. Hrozí jim větší postih Číst článek

Této možnosti by přitom lidé mohli využívat zejména v případech, kdy mají obavy, že by s žalobou sami uspět nedokázali, nebo by se jim to nevyplatilo.

„Kdybyste se mohl spojit s dalšími napálenými a jít společně k soudu, tak dostanete odškodnění daleko snáze a možná rychleji, než když anabázi se soudním řízením prodělá každý zvlášť,“ uvedla loni při představování návrhu eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO.

Nyní dostal návrh Evropské komise také posvěcení od členských zemí EU. Poškození spotřebitelé se tak už nebudou muset kvůli náhradě škody obracet na soud sami – v rámci jedné žaloby je budou hromadně zastupovat spotřebitelské nebo jiné státem určené organizace.

Viktor Daněk

@victorius Trochu zapadla důležitá zpráva z večera, dnes to na @Radiožurnál napravujeme. Země EU schválily možnost podávat hromadné žaloby o náhradu škody - možnost, kterou právní řád ČR nezná a po které dlouho volají spotřebitelské organizace jako @Časopis dTest

consilium.europa.eu/en/press/press… 4 25

Turismus i ochrana dat

Možnost obracet se na soud hromadně ale spotřebitelé dostanou jen případech, kdy dojde porušení práva na ochranu spotřebitele garantovaných Evropskou unií. Týká se to například turistickém ruchu, energetiky, ochrany dat nebo finančních služeb.

Kateřina Šafaříková: Urážkami europoslanců si Babiš v Evropě kope svůj hrob, skončí jako kůl v plotě Číst článek

Návrh Evropské komise přitom počítá se dvěma variantami. Poškození spotřebitelé se buď aktivně přihlásí spotřebitelské organizaci, která žalobu připraví, druhá možnost je taková, že tyto organizace automaticky zahrnou do žaloby všechny poškozené, pokud si výslovně nebudou přát opak. Je pak na jednotlivých zemích, aby si z těchto možností vybraly.

Spotřebitelé zároveň budou mít možnost spojovat se napříč státy do jediné žaloby.

Novinka zatím není definitivně schválená. Chybí ještě souhlas Evropského parlamentu, ale protože v rámci vyjednávání europoslanci s podobou nových pravidel předběžně souhlasili, půjde jen o formalitu.

Kdy začne novinka v Česku platit, záleží hlavně na českých zákonodárcích. Evropská unie jim dává limit dva roky, aby novinku uvedli do zákona. Následně musí uplynout dalších šest měsíců, aby se na změny všichni dokázali včas připravit.