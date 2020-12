EU zpřísní své klimatické závazky. Oproti roku 1990 omezí celkové emise nejméně o 55 procent

USA jsou o krok blíže k očkování proti covidu. Poradci doporučili vakcínu firem Pfizer a BioNTech

Finální razítko pro vakcínu v USA má přijít do konce týdne. Po konečném schválení je podle deníku The New York Times Trumpova administrativa připravená začít do jednoho dne s distribucí po celé zemi.