EU musí uvalit sankce na některé členy izraelské vlády. Podněcují k dalším zločinům, míní Borrell

Evropská unie musí přehodnotit své vztahy s Izraelem a uvalit sankce na některé členy izraelské vlády, jsou přesvědčeni šéf diplomacie EU Josep Borrell a irský ministr zahraničí Micheál Martin. Vyjádřili se tak na čtvrtečním neformálním jednání ministrů zahraničí EU v Bruselu, informuje agentura AP. Dalším velkým tématem diskuze byla válka na Ukrajině. Brusel 21:20 29. srpna 2024

„Je to válka proti Palestincům, nejen proti Hamásu. Počet civilních obětí a mrtvých je neúnosný,“ řekl ve čtvrtek Martin novinářům. „Je to válka proti obyvatelstvu. Nemá smysl se to snažit zamlžovat,“ vyjádřil také své přesvědčení.

Při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, která je odvetou za rozsáhlý teroristický útok Hamásu z loňského října se zhruba 1200 mrtvými, už podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem zemřelo přes 40 000 lidí. Kolem 90 procent z 2,3 milionu obyvatel Pásma muselo opustit své domovy a velká část úzkého pobřežního území je zcela zničena. Další stovky Palestinců Izrael zabil na Západním břehu, který desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje.

Právní názor Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle něhož je izraelská okupace Gazy a Západního břehu nelegální, podle Martina zavazuje EU k tomu, aby konala. „Nemůžeme pokračovat jako obvykle,“ poznamenal s tím, že je zřejmé, že Izrael porušil mezinárodní humanitární právo.

Martin i Borrell jsou podle AP pro to, aby evropská sedmadvacítka uvalila sankce na některé členy izraelské vlády, v níž jsou i pravicoví radikálové. „Někteří izraelští ministři vysílají nenávistné vzkazy, nepřijatelné nenávistné vzkazy, proti Palestincům a navrhují věci, které jsou v jasném rozporu s mezinárodním právem a jsou podněcováním k páchání dalších zločinů,“ míní Borrell.

Přijetí sankcí je ale nepravděpodobné, protože je tak potřeba učinit jednomyslně, a jak připomíná AP, Unie je v názoru na izraelsko-palestinský konflikt rozdělena a jsou v ní i státy, které stojí jasně za Izraelem. Jakékoliv podobné iniciativy odmítá i Tel Aviv.

Omezování Ukrajiny?

Pokud jde o Ukrajinu, dal ve čtvrtek Borrell najevo přesvědčení, že země EU musí odstranit omezení pro používání zbraní poskytnutých této východoevropské zemi. Ukrajinci podle něj musí mít možnost mířit na místa, odkud je Rusové bombardují a ostřelují, a to i na ruském území.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v Bruselu řekl, že když nebudou platit žádná omezení, Ukrajinci dokáží mnohem efektněji bránit Rusku v útocích a rovněž i zlepšit situaci svých vojáků na bojištích.