EU prodlouží dočasnou ochranu Ukrajinců, shodli se ministři. Nejvíce jich je v Polsku, Německu a ČR

Unijní ministři vnitra se v pátek shodli na prodloužení dočasné ochrany Ukrajinců v Evropské unii. Na sociální síti X o tom informovalo Stálé zastoupení ČR při EU. Evropská komise (EK) navrhla mechanismus prodloužit do 4. března 2027. Rozhodnutí bude oficiálně přijato v nadcházejících týdnech, uvedla Rada EU, která zastupuje členské státy. Brusel 12:04 13. června 2025 Ministři vnitra chtějí mimo jiné jednat o tom, jak by měl vypadat případný proces návratu Ukrajinců do vlasti (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česko na pátečním jednání v Lucemburku zastupuje ministr vnitra Vít Rakušan. Ministři budou rovněž debatovat o tom, co by mohlo následovat, až válka na Ukrajině skončí, a jak by měl vypadat proces návratu Ukrajinců do vlasti.

„Evropská unie opět potvrdila, že stojí jednotně za Ukrajinou. Ministři vnitra právě dosáhli politické shody na prodloužení dočasné ochrany do března 2027,“ informovalo české zastoupení při EU.

K letošnímu březnu požívalo v Evropské unii dočasné ochrany téměř 4,3 milionu osob, které uprchly z Ukrajiny, z nichž třetina byly děti. Nejvíce Ukrajinců žije v Polsku, Německu a České republice.

Evropská unie v březnu 2022, krátce po napadení Ukrajiny, aktivovala směrnici o přechodné ochraně. Nouzový mechanismus může použít při mimořádném náporu uprchlíků.

Ti tak mohou dostat co nejrychleji a bez byrokratických průtahů ochranný status. Lidem, kteří uprchli před ruskou agresí, dočasná ochrana umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.

Mechanismus EU původně platil jeden rok. Nejdříve byl prodloužen do března 2024, následně do března 2025, poté o další rok a nyní až do března 2027. Další prodloužení dočasné ochrany poskytne podle unijní exekutivy právní jistotu jak členským státům, tak osobám, které tento mechanismus využívají.

Zajistí zároveň, že v celé EU budou i nadále platit stejné standardy ochrany. „Zároveň to ujistí vysídlené osoby z Ukrajiny, že žádost o mezinárodní ochranu není nutná ani povinná,“ uvedla Evropská komise v prohlášení.

Komise ale také doporučila členským státům, aby se v úzké spolupráci s ukrajinskými úřady připravily na koordinovaný a hladký přechod z dočasné ochrany. „Ukrajina potřebuje své lidi zpět, aby mohla zemi obnovit,“ dodala EK.