Evropská komise plánuje zasáhnout vůči Maďarsku. Opatření proti korupci se jí nezdají dostatečná

Brusel/Budapešť 6:06 15. září 2022

Uvnitř Evropské komise se rýsují kroky, které by mohla podniknout vůči Maďarsku kvůli tamní systematicky neřešené korupci, potvrdily serveru iROZHLAS.cz unijní zdroje. Popsat se je chystá v dopisu maďarské vládě, který by mohl být hotový do neděle.

Maďaři pak budou mít tři měsíce na odpověď. Součástí dokumentu, který plánuje Komise zaslat, má být první vyčíslení možných škod na rozpočtu, které EU kvůli problémům se stavem právního státu v zemi vznikly. Důsledkem by mohlo být odstřihnutí Maďarska od části evropských peněz. Konkrétní částka je nyní předmětem diskuzí uvnitř Komise.

Jde o klíčový krok ve vůbec poprvé aktivovaném řízení v rámci rozpočtové kondicionality. Než by ale Maďarsko skutečně o peníze přišlo, musela by závažné porušení zásad právního státu konstatovat kvalifikovaná většina členských států.

Maďarsko si ale při schvalování kondicionality vymohlo, že věc musí přednostně posoudit Evropská rada, tedy premiéři nebo prezidenti unijních zemí. Tento bod by se ale na její program mohl zřejmě dostat nejdříve během prosincového summitu. Finální rozhodnutí tedy pravděpodobně přepadne až do příštího roku.

První kontrola

Jedná se o první podrobnou kontrolu podle nových pravidel, které Evropské unii umožňují „trestat“ členské země, které poškozují její finanční zájmy. Tzv. rozpočtová kondicionalita podmiňuje přístup k evropským penězům dodržováním zásad právního státu, jako je nezávislá justice nebo efektivní systém kontroly čerpání dotací.

Komise se už delší dobu zabývá vyšetřováním stavu právního státu během Orbánova více než šestnáctiletého působení u moci. Konkrétně mu vyčítá neřešené problémy při kontrole dotací, nezavedená opatření v boji proti korupci nebo propojení politiky s byznysem, který je blízký premiérovi.

Reuters

@Reuters Hungary to set up anti-corruption body in bid to unlock EU funds reut.rs/3KQvVPl 21 48

Aby vláda rozptýlila obavy unijní exekutivy, nabídla nedávno jako ústupek zřízení agentury pro boj proti korupci a změnu řady zákonů včetně zákona o veřejných zakázkách.

Dosavadní vyjádření

„Obdrželi jsme návrh na mnoho různorodých změn, které mohou evropské fondy v Maďarsku ochránit. My nyní tyto návrhy procházíme a maďarská strana, alespoň co vím, je stále dokončuje. To, zda je shledáme dostačujícími, nebo je předložíme Radě, se rozhodne v následujících dnech,“ komentovala probíhající řízení eurokomisařka Věra Jourová ve středu ve Štrasburku. Výsledkem procesu má být podle ní lepší ochrana evropských peněz, které putují do Maďarska.

Budapešť v uplynulých týdnech vůbec poprvé začala jevit ochotu přistoupit na kompromis. Až dosud si Komise stěžovala, že Orbánova vláda na dlouholeté výtky nijak nereaguje.

Situací kolem stavu právního státu v Maďarsku se tento týden zabýval také Evropský parlament. Za kabinet se ale na jednání nikdo neukázal, což na twitteru kritizoval někdejší vyzyvatel Viktora Orbána v parlamentních volbách, představitel opozice Péter Márki-Zay.

Nabízená opatření mají protikorupční charakter. V unijních strukturách ale panují obavy, aby se z nich nestaly jen sliby na papíře. Europoslanci proto chtějí vidět v blízké budoucnosti realizovatelné plány a žádají k tomu záruky.

Analýzy jsou aktuálně v „kulminující“ fázi. Detailně se jimi zabývá eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn. EU Observer už dříve informoval, že zvažuje zkrátit Maďarsku přístup k prostředkům z evropských fondů o 70 procent.