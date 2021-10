Británie podle EU nedodržuje pobrexitová pravidla rybolovu, Francie chce tvrdší opatření

Jedenáct unijních zemí podepsalo společné memorandum, ve kterém vyzývají Velkou Británii k dodržování brexitové dohody. Francie, Německo, Belgie, Španělsko, Itálie a další země nesouhlasí s tím, jak Londýn vyřizuje požadavky na licence potřebné k rybaření v britských vodách. Velká Británie pochybení odmítá a tvrdí, že brexitovou smlouvu respektuje. Paříž/Londýn 20:02 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzští rybáři opravují sítě | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

V prohlášení se mimo jiné nachází stížnost zemí, že "odpověď Velké Británie na žádosti o rybářské licence je neúplná a nevyhovující." Francouzům a dalším zemím se nelíbí, že Britové ve vydávání rybářských licencí otálejí a že jich vydávají příliš málo.

„Jsem znechucený. Podle mě je ta dohoda špatná. Ať si každý říká, co chce, ale podle mě politici odvedli špatnou práci," řekl televizi LCI francouzský rybář Guillaume Lenoir. Londýn a normanský ostrov Jersey, který je závislým územím britské koruny, dosud vydaly 200 licencí. Paříž jich přitom žádala víc, celkem 244.

Společnou deklaraci podepsaly včetně zmíněných zemí i Nizozemsko, Portugalsko, Irsko, Švédsko, Kypr a Řecko. Tyto země chtějí zatlačit na Evropskou unii, aby s Londýnem o rybaření vyjednávala tvrdším způsobem. Francouzská ministryně rybolovu po podpisu deklarace jednala o podmínkách rybolovu s unijním komisařem Virginijusem Sinkevičiusem.

U Britů do roku 2026

Brexitová dohoda počítá s tím, že Velká Británie udělí licence lodím, aby mohly rybařit v britských vodách, které jsou bohaté na ryby a tvoří velkou část úlovků unijních rybářů. Ti by měli podle smlouvy mít přístup do britských vod do roku 2026 a Evropská unie přenechá britským rybářům čtvrtinu hodnoty úlovků.

Francouzští rybáři hrozí blokováním přístavu na Jersey. Británie k ostrovu vyslala dvě vojenské lodě Číst článek

Předmětem neshod je i fakt, že Britové udělují rybářské licence lodím, které můžou potvrdit, že už v britských vodách dříve rybařily. Francouzi a Britové se neshodnou na podobě ani rozsahu dokumentů, které by to měly potvrzovat.

Francouzi tvrdí, že hlavně menší lodě dřívější rybaření v britských vodách nemůžou doložit, protože neměly nebo nemají takové technické vybavení. Problém je ale také v tom, když si podnik do své flotily koupí další loď a nedokáže doložit, že její předchůdkyně už v britských vodách dřív rybařila.

Francouzští rybáři se taky bojí, že když nebudou mít přístup do britských vod, tak se většina z nich přesune do moří kolem Francie. Navíc na úlovcích rybářů zavisí další profese - prodejci ryb a mušlí se bojí, že je čeká nedostatek zboží. To by mělo za následek zdražování, a tedy i možný úbytek zákazníků.

Odpojení elektřiny?

Nedostupné palivo a prázdné regály. Zvýšením imigrace se krize nevyřeší, tvrdí Johnson Číst článek

Politici se obávají opakování situace z letošního jara. Tehdy rybáři z Francie zablokovali přístav na ostrově Jersey, Londýn následně do těchto vod poslal lodě britského námořnictva. Předseda bretaňského rybářského výboru Olivier Le Nézet řekl, že spor špatně skončí. Ostrými slovy nešetří ani představitelé francouzské vlády.

Tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune naznačil, že jednou z možnosti, jak Brity donutit, aby respektovali pobrexitovou dohodu, je odpojit normanský ostrov Jersey od elektřiny. Podobně už v minulosti mluvila i francouzská ministryně pro rybolov Annick Giradinová, která chce další opatření v otázce pobrexitového rybolovu oznámit v druhé polovině října.