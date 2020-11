‚Podpora demokratických práv Bělorusů.‘ EU připraví nové sankce proti Lukašenkovu režimu

Evropská unie připraví nové sankce proti režimu autoritářského běloruského vládce Alexandra Lukašenka. Postihy by nově měly vedle běloruských činitelů zahrnovat i instituce a firmy podporující Lukašenka v potlačování opozičních protestů. Po čtvrteční videokonferenci ministrů zahraničí členských zemí to oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Minsk 17:01 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během nedělních protestů běloruská policie zatkla více než tisíc lidí | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Evropský blok Lukašenka kvůli zmanipulovaným srpnovým volbám neuznává za prezidenta a snaží se jej přimět k dialogu s opozicí. Unijní země se začátkem října shodly na potrestání čtyř desítek předních činitelů běloruských bezpečnostních úřadů a volební komise. Po tlaku zvláště pobaltských států či Polska k nim přes původní neshody začátkem listopadu EU přidala samotného Lukašenka a další skupinu jeho blízkých spolupracovníků. Seznam lidí, kteří mají zakázán vstup do EU a zmrazen majetek na jejím území, tak nyní obsahuje 59 jmen.

„Situace v Bělorusku se dále zhoršuje, represe Lukašenkova režimu proti obyvatelům nepřestaly,“ konstatoval po čtvrtečním jednání s ministry Borrell. Nové sankce podle něj unijní diplomacie připraví „v reakci na brutalitu úřadů a jako podporu demokratických práv Bělorusů“.

Vedle jedinců chce unie potrestat také subjekty podporující Lukašenkův režim. Nové postihy by podle diplomatů mohly být zavedeny během několika týdnů.

Běloruskem zmítá politická krize od srpna, kdy ústřední volební komise označila Lukašenka za vítěze prezidentských voleb. Tvrzení opozice, že volby nechal zfalšovat ve svůj prospěch, Lukašenko odmítá. V zemi, která bývá nazývána poslední evropskou diktaturou, vládne 26 let. Do ulic běloruských měst co týden vycházejí desetitisíce lidí.

V neděli policie proti demonstrantům nasadila gumové projektily, slzný plyn a zábleskové granáty a zatkla více než tisícovku lidí. Stovky z nich jsou stále ve vazbě.