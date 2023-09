‚Bez Putina by to nebylo.‘ Evropská unie přispěje na společný nákup zbraní, státům zaplatí administrativu

Z evropského rozpočtu se bude nově financovat administrativa spojená se společnými nákupy. Podmínkou je, že se spojí minimálně tři členské státy a společně zadají veřejnou zakázku na dodávku zbraní nebo dalšího vojenského materiálu.

Do roku 2025 je na tento projekt vyčleněno 300 milionů eur, tedy v přepočtu asi 7,5 miliardy korun. Cílem je především zabránit štěpení poptávky a zajistit tak co nejnižší ceny.

„Je to historický moment v evropské obraně, protože poprvé se z evropských rozpočtových prostředků podporují členské státy při společném zadávání obranných zakázek,“ vyzdvihuje zpravodaj europarlamentu pro toto nařízení Michael Gahler z frakce Evropské lidové strany.

„Tenhle projekt by nebyl bez Vladimira Putina,“ uznává Gahler. „Je politováníhodné, že potřebujeme takového zločince a brutální útok na Ukrajinu, abychom toto a další nástroje konečně zavedli, protože jsme mohli jednat mnohem dříve,“ uznává europoslanec.

Budoucí eurokomisařka Iljana Ivanovová, jejíž nominaci v úterý europoslanci schválili, bude mít na starosti oblast kultury, výzkumu, mládeže a inovací. Ve funkci nahradí eurokomisařku Mariju Gabrielovou, která se v nové bulharské vládě stala ministryní zahraničí.

Už minulý týden proběhlo takzvané grilování Ivanovové před europoslanci ve výborech, kde mluvila mimo jiné o nutnosti prosazovat rovnoprávnost mezi muži a ženami ve sportu a ve vzdělání.

Congratulations @Ili_Ivanova, new European Commissioner for innovation, research, culture, education and youth.



As a former Member of @Europarl_EN, you know that you can count on us as we provide our young generations with the right tools and opportunities to thrive and prosper. pic.twitter.com/oJ5GYpQKbo