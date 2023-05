Vstup Ukrajiny do EU? Zaznívají výhrady, ale čas je jen do amerických voleb příští rok, upozorňuje novinářka

Přes 90 procent zbraní, které Ukrajina získává, stále dodávají Spojené státy, říká novinářka Kateřina Šafaříková. „Je potřeba využít toho, že tady je teď výrazná klíčová americká podpora, a je potřeba zafixovat Ukrajinu v Evropské unii,“ je přesvědčená bruselská zpravodajka Hospodářských novin, Respektu a serveru Aktuálně.cz. Příští rok se v USA konají prezidentské volby a budoucí prezident by mohl přehodnotit vztah ke Kyjevu, varuje novinářka. Brusel/Kyjev 17:40 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 90 procent zbraní, které Ukrajina získává, stále dodávají Spojené státy, připomíná Šafaříková (ilustrační foto) | Foto: Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

Shoda na tom, že by mohla Ukrajina už letos začít jednat o vstupu do Evropské unie, podle novinářky Šafaříkové v Bruselu chybí.

„Jednota chybí nejen ze strany obvyklých podezřelých, třeba maďarské vlády, ale proti je i spousta západoevropských zemí, které mají výhrady,“ upozorňuje zpravodajka v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

„Zároveň v posledních týdnech přibývají hlasy, které říkají, že ještě letos a maximálně půl roku v příštím roce máme čas na to, abychom s Ukrajinou nějak pohnuli,“ doplňuje Šafaříková.

Jednak veřejná podpora Ukrajiny s tím, jak válka dál pokračuje, opadá. „To znamená, že politici budou stále častěji čelit pochybovačným otázkám u sebe doma,“ poukazuje novinářka a přidává další důvod:

„Příští rok na podzim se konají ve Spojených státech volby prezidenta. A my na Západě si vůbec nemůžeme být jistí, jakým způsobem volby dopadnou a kdo je vyhraje. A jak se nový lídr, pakliže to nebude Joe Biden, postaví k podpoře Ukrajiny.“

Tuny ukrajinského obilí

V posledních dnech zakázaly Polsko, Maďarsko, Slovensko i Bulharsko dovoz ukrajinského obilí. Varšava ale po jednání s Kyjevem tranzit obilí přes svoje území odblokovala.

„Zemědělství je ale velmi chráněné a dotované národními státy, přesto v případě Ukrajiny Evropská unie otevřela svůj vnitřní trh.“

„Ukazuje se, že i ti, kdo jsou největší a bezvýhradní stoupenci ukrajinského boje a přijaly na svoje území největší počet ukrajinských uprchlíků, tak mají svoje národní zájmy,“ hodnotí to Kateřina Šafaříková.

Polská konzervativní vláda se opírá o voliče na venkově, často zemědělce, a letos se v Polsku konají sněmovní volby.

„Evropská unie loni solidárně otevřela svůj vnitřní trh ukrajinskému zboží. Udělala tak to, co v případě vstupu jiného státu do Unie. Zemědělství je ale velmi chráněné a dotované národními státy, přesto to v případě Ukrajiny solidárně šlo,“ připomíná novinářka.

Kateřina Šafaříková, bruselská zpravodajka Hospodářských novin | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Výsledkem ale je, že na území Polska je dnes 200krát více ukrajinského obilí než před válkou, dodává Šafaříková.

Polské sýpky jsou tak plné a polští farmáři mají problémy svoje zboží uskladnit a prodat.

„Tohle je v Polsku reálný problém. A od Česka by bylo velmi přezíravé a ne úplně férové, kdybychom za to měli Polsko jednom kritizovat a neměli jsme pochopení pro jeho argumenty. Tady v Bruselu se lidé jen pozastavovali nad tím, že to Polsko přece jen více nekonzultovalo se zbytkem Unie,“ dodává zpravodajka Kateřina Šafaříková.

