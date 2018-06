Evropská komise chystá další žalobu na Polsko, důvodem jsou změny v Nejvyšším soudu

Evropská komise zřejmě chystá proti Polsku další žalobu kvůli justiční reformě. S odvoláním na své zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle ní se komise chystá napadnout blížící se personální změny v polském Nejvyšším soudu. Varšava 18:33 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Bruselu | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

Příští týden by reforma mohla poslat víc než třetinu soudců do předčasného důchodu. Náhradníky vybere polský prezident. Spolu s rozšířením soudcovských míst by tak nováčci mohli v instituci získat většinu.

Sami soudci ale ze svých míst odejít odmítají. Jak oznámil mluvčí Nejvyššího soudu Michał Laskowski, délku mandátu určuje ústava a jeho zkrácení zákonem je nepřípustné. Většina soudců proto přijala usnesení, podle kterého řádně dokončí mandáty - včetně první předsedkyně Malgorzaty Gersdorfové. Podle polského ministerstva spravedlnosti ale usnesení nic na platnosti zákona nemění.