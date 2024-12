EU zřídila letecký most pro Sýrii. Má lidem v nouzi poskytnout nezbytnou humanitární pomoc

Evropská unie zřídila letecký most na pomoc obyvatelům Sýrie s cílem poskytnout lidem v nouzi nezbytnou zdravotní péči a dodávky další pomoci. Oznámila to v pátek Evropská komise. Do Sýrie budou dovezeny desítky tun potravin, léků, ale i prostředků na vybudování přístřeší.

