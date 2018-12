Evropští lídři ujišťují Brity, že irská pojistka by byla jen po ‚nezbytně nutnou dobu‘

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie v noci na pátek zdůraznili, že takzvaná irská pojistka ve smlouvě o britském odchodu ze společenství by v případě spuštění byla jen dočasným řešením do rychlého dojednání nové dohody. O smlouvě o brexitu jako takové už není možné znovu vyjednávat. Uvedli to v závěrech svého čtvrtečního jednání poté, co asi tři hodiny diskutovali o způsobech, jak vyhovět britské premiérce Therese Mayové. Brusel 6:30 14. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summit evropských lídrů v Bruselu, vlevo předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, vpravo předseda unijních summitů Donald Tusk | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Český premiér Andrej Babiš po jednání novinářům řekl, že se lídři EU shodli na tom, že nejsou ochotni poskytnout Londýnu žádné nové právní záruky ohledně irské pojistky v dohodě o brexitu.

„Paní premiérka by ráda měla nějaké záruky nových vztahů, hlavně se jedná o tu hranici, to ale prakticky není možné právně nějak řešit, nikdo nechce znovu otvírat tu dohodu a znovu o tom jednat,“ řekl předseda české vlády.

Prezidenti a premiéři 27 zemí bloku ve stručném pětibodovém prohlášení zdůraznili, že na této nové dohodě, která by irskou pojistku vystřídala, chtějí pracovat rychle a to samé očekávají i od britské strany. „Takže pojistka by existovala jen po nezbytně nutnou dobu,“ uvedli lídři.

Podle závěrů je dokonce pevným rozhodnutím EU27 na dohodě o budoucím partnerství pracovat rychle a takovým způsobem, aby nové řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem existovalo už k 31. prosinci 2020. Samotná pojistka z rozvodové smlouvy by tak vůbec nebyla spuštěna.

Tusk: Evropská rada nechce vyjednávat znovu

Předseda unijních summitů Donald Tusk na půlnoční tiskové konferenci uvedl, že Mayová své evropské kolegy seznámila s potížemi, které má s ratifikací už dojednaného textu dohody v Londýně. „Požádala o záruky, které by ratifikační proces v Dolní sněmovně odblokovaly,“ poznamenal.

„Evropská rada nechce vyjednávat znovu, nechce žádné nové právní záruky,“ komentoval ale výsledek jednání český premiér Babiš.

Tusk zdůraznil, že prezidenti a premiéři EU plně respektují parlamentní proces v Británii. Připomněl, že se smlouvou o brexitu, která kromě jiného zřizuje i přechodné období do konce roku 2020 s možností prodloužení, lídři už na mimořádném summitu EU potvrdili i politickou deklaraci popisující zájem obou stran na budoucím partnerství.

„Unie za dohodou dál stojí a má v plánu pokračovat s ratifikací. Není (smlouva) otevřená k novému vyjednávání,“ řekl Tusk.

Podle něj i podle stručných závěrů je cílem partnerství co nejtěsnější. Příprava na jednání o této budoucí smlouvě by měla začít co nejdříve po podpisu smlouvy o britském odchodu. Jednání samotná pak ihned po brexitu, tedy po 29. březnu příštího roku, kdy Británie přestane být členskou zemí EU.

Irská pojistka

Záložní řešení pro irskou hranici, které by při absenci jiného řešení fakticky udržela britské Severní Irsko v evropské celní unii, je od počátku míněno jen jako pojistka zajišťující neexistenci pevné hranice na irském ostrově a také integritu unijního trhu.

Aby ale bylo rychlé jednání o budoucí těsné spolupráci i finálním řešení irské hranice možné, potřebuje Evropská komise od Londýna v příštích týdnech slyšet, co přesně Británie od budoucí smlouvy čeká. Novinářům to řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Uvedl také, že komise chce 19. prosince zveřejnit všechny informace, které mohou být užitečné pro 27 zemí EU v přípravách na takzvaný tvrdý brexit neboli případný odchod Británie z unie bez dohody.