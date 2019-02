Našlapování po střepech. Historicky první euro-arabský summit komplikuje otázka vracení migrantů

Spory kolem migračního kompaktu OSN zkomplikovaly přípravu historicky prvního euro-arabského summitu. Ten začíná v neděli v egyptském Šarm aš-Šajchu. Podle diplomatických zdrojů Radiožurnálu kvůli maďarskému protestu ze závěrečné deklarace vypadne o kompaktu jakákoliv zmínka. Proti bylo také Česko a Polsko. Šarm aš-Šajch (Egypt) 20:19 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropští politici se podle unijních zdrojů chystají také otevřít otázku porušování lidských práv. Ilustrační foto | Zdroj: Evropský parlament

Původně chtěli unijní lídři v Šarm aš-Šajchu jednat o navracení migrantů a takzvaných vyloďovacích platformách. Právě návrh na jejich vybudování v severní Africe stál u počátku summitu. Přípravná jednání se ale ukázala být mnohem složitější. Diplomaté je mimo záznam popisují jako našlapování po střepech.

Nakonec se do závěrečné deklarace žádná zmínka o navracení migrantů zřejmě nedostane a podle diplomatických zdrojů tam nebude přivítání migračního kompaktu. Postavilo se proti tomu Maďarsko a proti bylo i Česko a Polsko. Místo toho se unijní a arabští lídři podle diplomatických zdrojů zřejmě jen obecně shodnou na společném zvládání migrace a na boji proti pašerákům.

Přijede Merkelová?

Kromě toho odmítli někteří evropští politikové sednout si s arabskými protějšky za stejný stůl. Velký otazník například visí nad účastí německé kancléřky Angely Merkelové. Ta se odmítla setkat se súdánským prezidentem Umarem Bašírem, kterého Mezinárodní trestní tribunál obvinil z genocidy a zločinů proti lidskosti spáchaných v Dárfúru. Unijní představitelé mimo záznam prozradili, že Bašír nakonec na schůzku vůbec nepojede, takže by se Merkelová mohla objevit.

Chybět bude zřejmě francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie má totiž problém zejména se Sýrií. Liga arabských států se totiž už brzy chystá přijmout syrského prezidenta Bašára Assada zpět do svých řad.

Celkem by z evropské strany mělo přijet 24 premiérů nebo prezidentů, Česko bude reprezentovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

‚Dohoda v poušti‘

Některá britská média navíc spekulují, že by se jedním z témat setkání mohl stát i brexit. Kupříkladu britská televize Sky News uvádí, že by na Sinaji mohla vzniknout „dohoda v poušti“.

Unijní zdroje ale mimo záznam potvrzují, že se žádná mimořádný schůzka kvůli brexitu svolávat nebude. Navíc by to nebylo ani technicky možné, pokud se všichni unijní šéfové vlád do Egypta nedostaví.

Diplomaté říkají, že na tak důležitou věc jako je brexit, se lídři chtějí předem připravit a ne improvizovat. Britská premiérka Theresa Mayová se ale bude chtít s ostatními lídry setkat alespoň k dvoustranným jednáním. Na neděli je už také potvrzená schůzka s předsedou evropských summitů Donaldem Tuskem.

Celkově ale bude témat celá řada, například mírový proces na Blízkém východě nebo nešíření jaderných zbraní. Ale i tady se objevily spory. Podle diplomatických zdrojů evropské země chtěly zdůraznit, že nadále podporují íránskou jadernou dohodu. Ta je ale trnem v oku nejen Spojeným státům, které proti režimu v Teheránu obnovily sankce, ale také proti Saúdské Arábii.

Unijní a arabští lídři také zřejmě budou jednat o izraelsko-palestinském konfliktu. Evropští politici se podle unijních zdrojů chystají také otevřít otázku porušování lidských práv.