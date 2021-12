Místo imaginárních dveří třeba Karlův most. Evropská banka se chystá změnit podobu eurobankovek

Eurové bankovky v příštích letech nejspíš změní svou podobu. Plán přepracovat jejich vzhled ohlásila Evropská centrální banka, a to při příležitosti 20. výročí společné měny. Do výběru nových motivů bankovek se má zapojit veřejnost. Brusel 11:28 11. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská centrální banka se chystá změnit podobu eurobankovek. V oběhu jsou už dvacet let (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská banka plánuje přepracované bankovky vypustit do oběhu od roku 2024. Od nového vzhledu si slibuje, že prohloubí vztah veřejnosti k měně. Zatím se na eurobankovkách objevují pouze imaginární mosty, okna a dveře.

Europoslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt je navrhuje nahradit skutečnými evropskými monumenty, jako příklad zmínil také Karlův most.

„Proč by tam neměl být Karlův most. Je to něco, na co můžeme být právem hrdí,“ poznamenala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s tím, že by ale vstup Česka do eurozóny zatím nepodpořila.

Žádné změny v tomto směru nechystá ani příští vláda. Na přijetí eura se nyní chystají Chorvatsko a Bulharsko.