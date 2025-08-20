Eurokomisař: Zemědělství je prioritou. S prázdným žaludkem nelze budovat Evropu ani vyhrát válku
Černá středa pro evropské zemědělství – tak farmářské organizace ve státech sedmadvacítky nazvaly den, kdy Evropská komise představila návrh nového rozpočtu, v němž je pro zemědělství vyhrazeno 300 miliard eur, o 86 miliard méně než v tom stávajícím. „Jde o absolutní minimum. Vedle toho bude na členských státech, aby si řekly, kolik peněz chtějí do zemědělství investovat,“ podotýká v Interview Plus eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen.
Jak vysvětluje pro Český rozhlas Plus, oněch 300 miliard bude pro zemědělství vyhrazeno v nově vzniklém Fondu národního a regionálního partnerství, který dohromady činí 865 miliard. Zemědělci si prý mohou být jisti tím, že se k nim dostanou další peníze, které jsou vyčleněné třeba na rozvoj venkova nebo rozvoj infrastruktury.
Poslechněte si Interview Plus s hostem Christophem Hansenem, eurokomisařem pro zemědělství
V tomto duchu by prý zemědělci měli apelovat na své národní vlády. „A pokud se tak stane, jsem si jistý, že je dostaneme na jednu loď. Přinese jim to nejen více peněz, ale i menší administrativní zátěž. To jsou přesně důvody, proč před rokem vyšli do ulic: kvůli klesajícím cenám, přílišné administrativní zátěži a neférovým praktikám. Tento rozpočet na řadu věcí reaguje,“ tvrdí Hansen.
Zemědělství podle lucemburského politika nadále zůstává prioritou Evropské unie a potravinová suverenita je jejím zásadním prvkem.
„Kontinent nelze stavět s prázdným žaludkem, stejně jako s prázdným žaludkem nelze vyhrát válku. Je důležité, abychom byli připraveni i na nejhorší scénáře a nespoléhali na dovoz ze třetích zemí,“ dodává.
Neoprávněné obavy
Zemědělské dotace představují zhruba 15 procent tržeb evropských zemědělců, Hansen ale dotace a společnou zemědělskou politiku hájí. Pomáhá prý financovat inovace a udržovat mzdy v zemědělském sektoru, které přitom jsou o 40 procent nižší než ve zbytku ekonomiky – bez dotací by zemědělci přestali produkovat a ceny potravin by vzrostly.
„Společná zemědělská politika není příliš drahá. Její absence by pro občany Unie byla mnohem dražší, protože bychom nebyli schopni ovlivňovat ceny potravin. Ze smluv plynou závazky zajistit potravinovou suverenitu a spravedlivý příjem zemědělcům i spravedlivé ceny pro spotřebitele,“ zdůrazňuje.
Hansen nyní připravovaný rozpočet vysvětluje zemědělcům v jednotlivých členských zemích, tento týden bude na veletrhu Země živitelka diskutovat se zástupci českých zemědělců, přičemž zejména ti velcí návrh kritizují.
„V Evropě máme rozmanité zemědělství, a to musíme chránit. Potřebujeme velké i malé farmy, ale také zastropování plateb a musíme se bavit i o degresivitě. Když chceme podporovat ty malé zemědělce, mladé nebo ženy, tak na to musíme někde vzít. A velcí zemědělci mají úspory z rozsahu. Ale samozřejmě se o tom teď bude jednat,“ uvádí.
Předseda Českého zemědělského svazu Martin Pýcha varoval, že v souvislosti s novým rozpočtem by mohly růst ceny potravin.
„Není to oprávněná obava, ale argument, který lze používat k vyvíjení tlaku na politiky. Cílem rozpočtu je lepší podpora zemědělců, což napomůže i jejich produkci. To nutně nemusí pocítit spotřebitelé, protože v zemědělství máme i mnoho nekalých obchodních praktik. Diskutujeme i o tom, co udělat pro zajištění spravedlivých cen pro výrobce i spotřebitele,“ dodává eurokomisař.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.