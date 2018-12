Evropský parlament ke střetu zájmů Babiše: poslanci drtivou většinou podpořili zastavení dotací Agrofertu

Evropský parlament ve čtvrtek schválil usnesení vyzývající Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Přijatý text, který společně předložily kluby lidovců, konzervativců a Zelených, mimo jiné požaduje pozastavení evropských financí pro skupinu Agrofert. Pro se vyslovilo 434 poslanců, proti bylo 64 a hlasování se zdrželo 47 členů EP. Europarlament má celkem 751 poslanců. Štrasburk 12:48 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Koláž iROZHLAS

Klíčový bod rezoluce vyzývá komisi, „aby se touto otázkou neprodleně zabývala na základě stanoviska své právní služby“ a přijala nezbytné kroky „včetně pozastavení veškerého unijního financování určeného koncernu Agrofert, dokud nebude střet zájmů plně vyšetřen a vyřešen“.

Právníci Evropské komise ve zmíněné analýze, která se objevila v médiích začátkem měsíce, dospěli k závěru, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Protože má zároveň jako premiér zásadní vliv na rozhodování spojené s využíváním peněz přicházejících z evropského rozpočtu, neměla by podle nich firma mít nárok na podporu z evropských fondů.

Poslanci v textu vyjadřují hluboké znepokojení nad tím, že Česko nedodržuje finanční nařízení týkající se střetu zájmů. Rovněž vyzývá státní orgány, aby důsledně uplatňovaly nová pravidla pro posuzování konfliktů zájmů, která v unii platí od srpna.

Ve čtvrtek zdroje z Evropské komise potvrdily, že se zastavení dotací Evropské unie se netýká celého Česka, ale jen firem skupiny Agrofert v rámci zemědělské a kohezní politiky.

Andrej Babiš je přesvědčen, že ve střetu zájmů není. Problém je podle něj ve výkladu nového unijního práva. Česká ministerstva kvůli tomu komunikují s EU, aby si jej vyjasnila, dodal. Jednání europarlamentu považuje za kampaň před květnovými evropskými volbami. „Moje reakce není žádná, já s tou společností (Agrofertem) nemám nic společného,“ uvedl.

Aktuální situaci ve čtvrtek probíral s Babišem vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), na pondělním jednání vlády by ji měl ministrům okomentovat resort financí. Předseda koaliční ČSSD by považoval za závažný problém, kdyby se pozastavení dotací týkalo celé republiky. Pokud se omezuje jen na firmy Agrofertu, je to podle Hamáčka pouze problém dotčeného koncernu.

Reakce v Česku

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) považuje za nutné vyčkat na konečné vyjádření Evropské komise. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše, jehož strana na Babišův střet zájmů unijní i české orgány upozorňovala, česká ministerstva dosud věc ignorovala, ale nyní spolu s Babišem připouštějí, že jde o problém.

Šéf STAN Petr Gazdík varoval, že pokud by krok komise dopadl na celou republiku, je jeho hnutí připravené svolat demonstrace samospráv. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil usnesení EP za důkaz, že Babišův střet zájmů je reálný problém na úrovni EU, nikoliv kampaň české opozice a médií, jak říká Babiš.

Evropské dotace

Europarlament řešil tento týden situaci kolem Agrofertu na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK. Ze dvou desítek poslanců, kteří ve středu v EP vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů. Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí, že Česko bude muset vrátit alespoň část z dotací proplacených letos Agrofertu. Podle analýzy jde o 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

Agrofert, který vlastnil Babiš při svém vstupu do vlády v roce 2014 a loni ho vložil do svěřenského fondu kvůli českému zákonu o střetu zájmů, je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru.

Realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v Česku. Prostřednictvím společnosti Mafra patří Agrofertu také významná média.

