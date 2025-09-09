‚Ukrajina patří do EU.‘ Europarlament vyzval Komisi, aby zahájila první kroky k jednání o vstupu

Poslanci Evropského parlamentu v úterý schválili rezoluci týkající se Ukrajiny a jejího členství v Evropské unii. V usnesení ocenili úsilí Kyjeva o posílení demokratických institucí a vyzvali Evropskou komisi, aby co nejrychleji zahájila jednání o otevření prvních vyjednávacích kapitol přístupových rozhovorů, a to za předpokladu, že Ukrajina dokončí započaté reformy.

Evropský parlament

Pro úterní usnesení připravené zahraničním výborem hlasovalo 418 europoslanců, 135 jich bylo proti a 41 se zdrželo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci zároveň Ukrajinu žádají, aby urychlila reformy v oblasti právního státu, justice a protikorupčních opatření. Poslanci v textu rezoluce vyjádřili obavy ze změny pozice Spojených států vůči ruské agresi proti Ukrajině a zdůraznili, že EU musí být i nadále strategickým partnerem napadené země.

Pro úterní usnesení připravené zahraničním výborem hlasovalo 418 europoslanců, 135 jich bylo proti a 41 se zdrželo. „Díky důkladným reformám může Ukrajina dosáhnout svého cíle, kterým je vstup do Evropské unie, kam patří,“ uvedl Michael Gahler z frakce Evropské lidové strany (EPP), který text vypracoval.

Jako parlament chceme vyslat jasný signál, že Ukrajina patří do evropské rodiny a že uděláme vše pro to, aby co nejdříve zaujala své právoplatné místo,“ dodal.

Poslanci v rezoluci také vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby jednal v souladu se svým prohlášením, že Spojené státy uvalí sankce na Rusko a ty země, které jeho válečnou agresi umožňují. Poslanci dále uvedli, že jsou pevně odhodláni postavit se za bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a že je potřeba přijmout veškerá opatření k posílení ukrajinské armády a obranného průmyslu.

Debatu o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a členství země v Evropské unii v úterý dopoledne s europoslanci vedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ta mimo jiné uvedla, že EU již vycvičila přibližně 80 000 ukrajinských vojáků a začala pracovat na tom, aby mohla změnit mandát svých misí, aby bylo možné cvičit vojáky i na území Ukrajiny.

