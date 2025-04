Česká europoslankyně Jana Nagyová (ANO) ztratila poslaneckou imunitu. Plénum ve Štrasburku tak v úterý rozhodlo poté, co mu to doporučil výbor pro právní záležitosti, před kterým se Nagyová v zimě hájila. O odebrání imunity žádal Vrchní soud v Praze, aby mohl pokračovat v projednávání kauzy Čapí hnízdo expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Štrasburk 12:10 1. 4. 2025 (Aktualizováno: 14:23 1. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nagyová podle obžaloby požádala o úspěšnou dotaci na farmu Čapí hnízdo v roce 2008 poté, co Babiš zajistil vyvedení farmy z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nagyová přišla o imunitu. Čapí hnízdo má u vrchního soudu zelenou. ‚Budu dál hájit zájmy Česka,‘ říká

„Relativně velká část poslanců byla proti (mému vydání). Asi správně vnímali, že když se proces táhne téměř devět let kvůli něčemu, co se před téměř 19 lety nestalo…tak to není úplně v pořádku,“ reagovala na hlasování česká europoslankyně.

Pro její vydání se v úterý vyslovila ve Štrasburku většina pléna. Proti hlasovala především pravá část sálu, kde sedí skupina Patrioti pro Evropu, jejíž členem hnutí ANO je.

Státní zástupce v obžalobě v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze společnosti Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.

Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Městský soud ale dvakrát dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Poprvé tak rozhodl v roce 2023, nepravomocný rozsudek ale odvolací soud zrušil a nařídil případ znovu projednat. Znovu soud oba obžalované osvobodil loni v únoru, žalobce proti rozsudku znovu podal odvolání.

PRŮZKUM: Podpora ANO podle Stemu mírně oslabila. Polepšilo si Spolu, dále Motoristé i Stačilo! Číst článek

Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají. Další postup byl doposud zablokovaný u vrchního soudu poté, co Nagyová získala europoslaneckou imunitu. Tu ji plénum nyní odebralo.

„Můžeme se samozřejmě bavit o tom, do jaké míry bylo paní Nagyové motivací získat poslaneckou imunitu pro zastavení trestního stíhání. Imunita funguje tak, že ve chvíli, kdy ji dotyčný či dotyčná získá, soudní řízení se zastaví a vůči osobě nesmějí být prováděny žádné kroky. Když europoslankyně Nagyová imunitu ztratí, řízení se opět může rozběhnout,“ popsal pro web iROZHLAS.cz vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý.

Že by se o post europoslankyně ucházela pro to, aby získala poslaneckou imunitu, Nagyová odmítla. „Opravdu tu nejsem kvůli imunitě. Mám za sebou již dvojí zproštění viny. Budu dále pokračovat v hájení českých zájmů ve výborech i na zasedáních,“ řekla.

Další postup případu závisí na tom, jak hladce bude pracovat vrchní soud – pokud se proces protáhne do podzimních sněmovních voleb, bude muset soud opět žádat Parlament o vydání Babiše, jehož hnutí ANO má podle aktuálních volebních sondáží jisté dominantní místo v příští Poslanecké sněmovně.

Podle Le Penové se ji soud záměrně snaží zabránit v kandidatuře na prezidentku. Tvrdí, že je nevinná Číst článek

Vrchní soud v Praze na žádost serveru iROZHLAS.cz uvedl, že další postup „nemůže komentovat“.

„Pokud je poslanec (po přerušení řízení) zbaven imunity, rozhodne soud, že v trestním řízení se pokračuje. Takové rozhodnutí vydá, jakmile se dozví o pominutí důvodu přerušení řízení,“ reagovala mluvčí soudu Eliška Duchková.

„Jaký bude další postup vrchního soudu nevím, a po zkušenostech z minulosti už raději nic neočekávám,“ dodala Nagyová.

Nagyové mandát v Evropském parlamentu navzdory úternímu hlasování zůstane. Zastupitelka Kraje Vysočina a bývalá poradkyně Agrofertu pro dotace v europarlamentu zastává funkci ve dvou výborech – pro životní prostředí, klima a bezpečnost potravin, pro průmysl, výzkum a energetiku – a v delegaci pro vztahy s Indií.

Bystroň a dva Poláci

Ihned po hlasování o Nagyové europoslanci rozhodli o odebrání imunity Petru Bystroňovi, německému europoslanci za pravicově populistickou až krajně pravicovou Alternativu pro Němnecko (AfD) narozenému v Československu, a dvěma polským europoslancům.

Bystroně mnichovská prokuratura viní z šíření propagandy protiústavních a teroristických organizací.