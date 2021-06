27 milionů zpráv během 18 měsíců. Europol zatkl přes 800 lidí, kteří plánovali zločiny skrz aplikaci An0m

V rámci mezinárodní policejní operace bylo zatčeno přes 800 lidí podezřelých z účasti na organizovaném zločinu. Vyšetřovatelům se podařilo nabourat do šifrované komunikační aplikace An0m a nahlížet do tajných zpráv, v nichž si podezřelí ve více než stovce zemí psali o chystaných zločinech. Uvedla to v úterý evropská policejní agentura Europol.

Haag/Canberra 15:39 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít